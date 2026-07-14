Babiš na jednání v Paříži vyzval ke společné evropské protivzdušné obraně
14. 7. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání takzvané koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany.
Úřady vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.
"Jde zejména o to, aby se velké země jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie," řekl český premiér. Jako příklad poukázal na evropského leteckého výrobce Airbus.
"Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot," uvedl.
Lídři devíti evropských zemí se v pondělí v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na prohlášení nové koalice. Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko. Členy "čistě obranné" koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské "antibalistické kapacity", jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.