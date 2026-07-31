Babiš má situaci v Ceutě za skandál španělské vlády, žádá uzavření Schengenu
31. 7. 2026 – 14:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít.
Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Řekl to ve vyjádření pro novináře, které ČTK poskytl mluvčí vlády Martin Vodička. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes na tiskové konferenci k budoucnosti zahraničních center řekl, že má situaci za velmi složitou pro celý schengenský prostor. Ten umožňuje volný pohyb osob mezi evropskými státy bez provádění stálých hraničních kontrol na vnitřních hranicích.
Babiš uvedl, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný. Macinka předtím řekl, že by Španělsko z takzvaného Schengenu nevylučoval, čeká na španělskou pozici.
Babiš kritizuje rozhodnutí španělské levicové vlády umožnit legální pobyt migrantům, kteří trvale pobývali ve Španělsku před 1. lednem letošního roku a měli čistý trestní rejstřík. Žádost bylo možné podat do konce června. Podalo ji bezmála 1,2 milionu lidí. Zhruba dvě třetiny žadatelů pocházejí ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Zhruba 80 procent žadatelů si podalo žádost kvůli pobytu na španělském území, dalších 20 procent žadatelů představují lidé, kteří žádali o mezinárodní ochranu. Žadatelé nejčastěji pocházeli z Kolumbie, Maroka a Venezuely, z těchto tří států je zhruba 50 procent žadatelů. Zhruba 67 procent lidí, kteří žádají o legalizaci, pochází ze Střední a Jižní Ameriky, dalších 23 procent z Afriky.
Podle Babiše se opakuje historie z roku 2015, kdy uvolnila pravidla německá vláda. Španělská podle premiéra dělá stejnou věc, a to kvůli blížícím se volbám. Španělský premiér Pedro Sánchez je podle AFP jedním ze zastánců vřelejší migrační politiky v době, kdy ostatní evropské země pod tlakem krajní pravice opatření zpřísňují. Dlouhodobě zastává názor, že migranti jsou nezbytní pro udržení ekonomiky, sociálního státu a důchodového systému. Poukazuje přitom na stárnoucí populaci Španělska a vylidňování venkova. Zvláště zdůraznil přínos migrantů ve stavebnictví, kde chybí pracovní síla.
Macinka vede o situaci diskusi s evropskými kolegy, zejména z Německa, ale i ze Španělska. Jde podle něj ale o vážný problém. "Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila," uvedl. Aktuální problém by podle něj neměl až tak dopadnout na zemi jako Španělsko, ale na ty, kteří masovou migraci bagatelizují.
Od čtvrtka přišlo do Ceuty ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí proniklo na 49.000 migrantů. S odkazem na odhad španělského ministerstva vnitra to dnes uvedla agentura Reuters. Při snaze přeplavat námořní hranici se 19 migrantů utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou exklávou pokračují i dnes, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice. Někteří lidé však začali odcházet. Do Ceuty dnes míří španělský premiér.
"Dostáváme za pravdu my, kteří jsme dlouho problém masové migrace kritizovali a kritizovali jsme ty, kteří tento problém podceňovali nebo ho nechtěli vidět. Je to zásadní problém. Masová migrace do Evropy je velký problém, je to velké ohrožení vnitřní bezpečnosti jednotlivých zemí," uvedl k tomu Macinka. Migranty by EU podle něj měla vracet zpět.