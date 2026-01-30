Babiš jde do války s experty: Porušuje zákon, nebo jen dráždí opozici?
30. 1. 2026 – 13:20 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Česko stojí na prahu finančního zemětřesení a v hlavní roli není nikdo jiný než expremiér Andrej Babiš. Zatímco strážci státní kasy bijí na poplach a varují před brutálním porušením zákona, šéf hnutí ANO se jen vysmívá. Na scénu přichází Alena Schillerová jako neohrožená ochránkyně rozpočtu, zatímco opozice mluví o zradě poslaneckého slibu. Tohle už není jen nudná debata o číslech, tohle je politický thriller o miliardy nás všech.
Výsměch do očí expertům
Když Národní rozpočtová rada (NRR) vydala své nejnovější stanovisko, v politických kuloárech to pořádně zahučelo. Experti totiž nekompromisně vzkázali: návrh státního rozpočtu je v přímém rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti! Podle propočtů totiž státní kasa hodlá utratit o neuvěřitelných 63 miliard korun více, než jí dovolují přísné limity.
Reakce Andreje Babiše? Ledový klid a ostrý protiútok. Namísto pokory přišel s obviněním z politických intrik. Na adresu šéfa rady Mojmíra Hampla nešetřil kritikou a naznačil, že jde o osobní ambice a politickou kampaň v přímém přenosu.
„Úplně vážně to neberu. Šéf národní rozpočtové rady vystupuje jako politik, očekávám, že bude kandidovat za opozici,“ uvedl Babiš na adresu předsedy rady Mojmíra Hampla.
Schillerová jako štít proti zákonu
Celý spor se točí kolem gigantického schodku 310 miliard korun. Zatímco odborníci varují, že vláda si s pravidly vytírá podlahu, Babiš se plně spoléhá na svou pravou ruku a bývalou šéfku státní kasy Alenu Schillerovou. Ta má pro každou miliardu navíc vysvětlení, které se však expertům vůbec nelíbí. Podle ní se totiž pravidla ohýbají podle toho, v jakém režimu se rozpočet zrovna nachází.
„Nemám strach, že by byl rozpočet protizákonný, paní (Alena) Schillerová to vyvrátila, dala k tomu argumenty,“ dodal premiér k návrhu se schodkem 310 miliard korun.
Schillerová se navíc neváhá pustit do protiútoku a připomínat hříchy minulosti, aby odvrátila pozornost od současného problému. Podle ní totiž zákonná omezení platí jen v řádném termínu, nikoliv v rozpočtovém provizoriu, a navíc prý ani předchozí kabinety nebyly žádnými svatoušky.
Hampl vrací úder: Měříme všem stejně!
Mojmír Hampl si však nenechal Babišovy útoky líbit a s klidem zkušeného bankéře poukázal na to, jak je politická paměť krátká. Je to prý stále stejná písnička – když se stanovisko rady hodí do krámu, politici tleskají, když ne, dělají z ekonomů nepřátele státu.
„Je to běžný kolorit politického provozu, že titíž lidé stanoviskům Národní rozpočtové rady tleskají, nebo se jim brání, podle toho, zda jim momentálně politicky vyhovují, či ne. Rozpočtová rada je na to zvyklá a bere to naopak jako potvrzení toho, že měří všem stejným metrem a že je nestranným strážcem pravidel rozpočtové odpovědnosti vtěleným do platného práva,“ řekl Hampl.
Zatímco se politické špičky přetahují o to, kdo má lepší argumenty, situace je podle odborníků bezprecedentní. Poprvé se totiž prý stalo, že vláda porušuje zákon zcela vědomě a otevřeně.
„Toto je první případ, kdy nesoulad se zákonem je explicitním rozpočtovým záměrem vlády – to je nová a v tuto chvíli bezprecedentní situace,“ varovali přitom vládu experti.
Zda tento rozpočtový hazard projde, nebo skončí u soudu, se ukáže v nejbližších týdnech. Opozice už ale nyní mluví o tom, že hlasování pro takový rozpočet je za hranou zákona i svědomí.