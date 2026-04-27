Babiš dnes bude jednat s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem
27. 4. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš dnes dopoledne bude jednat s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem.
Po schůzce následuje odpolední obchodní fórum českých a ázerbájdžánských podnikatelů. Babiše do zakavkazské země doprovází ministr průmyslu Karel Havlíček, generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a podnikatelská delegace se zaměřením především na zbrojní a strojírenský průmysl, kterou organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR).
Z řad podnikatelské delegace, která čítá 51 firem, se zúčastní například skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada, pardubický výrobce výbušnin a střeliva Explosia, Frýdlantské strojírny nebo strojírenská skupina Škoda Group. Téměř každá z firem podle prezidenta SPČR Jana Rafaje už v Ázerbájdžánu působila; jde tak podle něho spíše o rozvinutí dalších potenciálních možností vzájemného obchodování. České podniky by zde mohly získat účast na projektech v energetice, zdravotnictví nebo dopravní infrastruktuře, uvedl už dříve SPČR.
Babiš po návštěvě Ázerbájdžánu přicestuje ve středu ráno do Kazachstánu, kde se ten samý den setká s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Návštěvu Střední Asie zakončí ve čtvrtek jednáním s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.