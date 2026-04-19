Babiš: Děláme pragmatickou zahraniční politiku,hodnotová víceméně nic nepřinesla
19. 4. 2026 – 16:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO).
Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
"My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku - já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán - pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy," uvedl Babiš.
Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. "Stojí to miliony, tyhle výlety," prohlásil. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.
"Tak jsem jenom řekl, že jsme panu Vystrčilovi neschválili oficiální vládní armádní letadlo na ten výlet na Tchaj-wan. My nebudeme dělat stejnou politiku jak (bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta) Pekarová (Adamová z TOP 09) a Vystrčil, která zničila byznys našich firem v Číně," uvedl Babiš. Podle něj se tyto aktivity odrazily ve zrušení čínských investic a turistiky v Česku. "Čínští turisté nechodí, investice nejsou žádné," řekl.
"Už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice. Nebo je za tím něco víc? Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice," komentoval rozhodnutí bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala. Podle jeho nástupce v čele strany Martina Kupky se premiér projevil jako "geopolitický chaot" a odmítnutí letounu je "omezenost". Kupka se také pozastavil nad tím, že vláda chce regulovat i cesty ústavních činitelů. Ministr pro sport za Motoristy Boris Štastný k tomu uvedl, že vláda rozhodla jednomyslně. "Na to, aby (Vystrčil) poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou," napsal.
Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v televizi Prima vládní krok hájil s tím, že kabinet se chová stejně jako ostatní evropské státy. "Za poslední desítky let nebyl nikdo z hlavních ústavních činitelů velkých evropských zemí na Tchaj-wanu," řekl ministr. Některé předchozí návštěvy českých ústavních činitelů podle něj stály Česko desítky miliard korun kvůli zhoršení vztahů s Čínou. "Vztahy s Čínou ale i Tchaj-wanem jsou pro nás důležité. Tímto bychom si ale zavírali cestu k Číně," dodal Havlíček.
Podle senátorky ODS a někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové Babiš "hází klacky pod nohy byznysu a urychluje vyvádění ČR ze světa demokracie a svobody". "Jsme ve vážné krizi, musíme se vzbouřit," dodala bez konkretizace formu vzpoury. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný označil odmítnutí za ubohé. "Nejde jen o náš vztah k Tchaj-wanu, ale i o velkou podnikatelskou delegaci k našemu významnému obchodnímu partnerovi," napsal Výborný. Podle něj Babiš ukázal v praxi svou ekonomickou diplomacii. Za neuvěřitelné označila rozhodnutí vlády středočeská hejtmanka za STAN Petra Pecková.
Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny. Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020 v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři a podnikatelé cestovali vládním speciálem.
K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu tak Vystrčil uskutečnil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. "Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše," uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.