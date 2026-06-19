Babi, to jsem já, pošli peníze! Umělá inteligence napodobuje hlasy a luxuje účty. Obrana přitom není složitá
19. 6. 2026 – 9:08 | Magazín | Jiří Rilke
Neumětelským pokusům o podvod a amatérským hercům předstírajícím, že potřebují vaše peníze, už pomalu odzvonilo. Umělá inteligence představuje větší hrozbu.
Zvednete telefon, na druhé straně se ozve plačící, nešťastný, vystresovaný hlas vašeho vnuka, manžela, partnera, syna nebo třeba nejlepšího kamaráda. Měl autonehodu, ztratil telefon, je ve vážných problémech a jste jeho poslední možnost záchrany. Přeci ho nenecháte na holičkách, no ne? Honem, honem mu pošlete nějaké peníze, aby se z toho dostal!
Hlas je k nerozeznání, intonace sedí, dokonce používá i slova, na která jste od něj zvyklí. Jenže problém je, že ve skutečnosti sedí v pohodě v práci, vůbec nic mu nehrozí, vy jste právě mluvili s počítačovým programem, který ho napodoboval, a peníze už nikdy neuvidíte. Vítejte v realitě dnešního světa.
Konec herců, nastupují klony
Podvody typu „vnuk v nouzi“ nejsou vůbec žádnou novinkou, však před nimi policie varuje s ocelovou pravidelností už celé roky. Dříve se ale podvodníci museli spoléhat na různé historky: Měli rýmu, špatný telefon, špatný signál a podobně, což spousta seniorů neměla problém prokouknout.
Jenže nyní mají k dispozici nástroje umělé inteligence, které dokážou zkopírovat lidský hlas prakticky k nerozeznání.
Funguje to přitom jednoduše: Aby stroj dokázal vytvořit přesný otisk hlasu, vůbec nepotřebuje žádné hodiny nahrávek. Jak varuje například portál E-Bezpečí, stačí klidně patnáct, dvacet vteřin čistého zvuku. Algoritmus pak prozkoumá tón, barvu hlasu, tempo řeči, odmlky a falešný člověk je na světě.
Dostat se k vzorku hlasu je navíc v době sociálních sítí velmi snadné: Mladá a střední generace sdílí obrovské množství obsahu na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube a kdovíkde ještě.
Podvodníkovi pak stačí kratičké video z dovolené či jakýkoliv jiný záznam, který zveřejnila sama oběť a hlasový klon ožívá. A jak upozorňují odborníci i média, není výjimkou, když podvodník zfalšuje i podobu a s virtuální „loutkou“ pak provádí videohovory.
Když se navíc k útoku přidá ještě takzvaný spoofing, tedy falšování telefonního čísla, babičce na displeji vyskočí opravdové vnukovo číslo a z telefonu se ozve jeho skutečný plačící hlas, iluze je prakticky dokonalá a lidé v panice přicházejí o celé úspory.
Jak nepřijít o peníze
Technologie je mocná zbraň, ale stále nemá šanci proti úplně jednoduché obraně: Chladné hlavě. Podvodník bude schválně tlačit, vytvářet stres, paniku, dojem naprosté pohotovosti a neodkladnosti. A to právě proto, aby si napadený nemohl oddychnout, srovnat myšlenky a přijít na to, že něco nesedí.
Jakmile vám někdo, naprosto kdokoliv, volá s žádostí o peníze nebo kvůli vašemu účtu a podobně, držte se tří pravidel:
1) Zavěsit a zavolat zpět: Nejjednodušší a přitom nejúčinnější způsob. Jakmile vám někdo volá s žádostí o peníze, klidně i někdo z nejbližších, neposílejte je hned. Položte telefon a zavolejte dotyčnému zpět. Dost možná pak telefon zvedne skutečný příbuzný, kterého velmi překvapí, že by měl mít autonehodu a potřebuje honem peníze.
2) Rodinné heslo: Zlaté pravidlo pro dnešní éru. Domluvte si s rodinnou tejné heslo. Pokud ho člověk na druhé straně telefonu nezná nebo se divně vymlouvá, zavěste.
3) Zeptejte se na detail: Umělá inteligence nezná vaše intimní rodinné vzpomínky. Zkuste volajícího zaskočit otázkou typu: „A pamatuješ si, co se ti minulé léto stalo na chatě s tím kolem?“ Jak nebude vědět, položte telefon.