Až znovu udeří tropy, tenhle batoh bude mít cenu zlata. Action ho prodává za stovku, jinde stojí i pětkrát tolik
22. 7. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Vedra se vrátí a teplé pití nikdo nechce. V novém letáku Actionu ale najdeme velmi jednoduché řešení za pár korun.
Meteorologové upozorňují, že momentální chladnější počasí po studené frontě nevydrží navždy a velmi pravděpodobně se ještě dočkáme další vlny tropických teplot.
To znamená jediné – sezóna výletů, grilovaček a celodenního povalování u vody se vrátí v plné síle. Jenže jak udržet svačinu a nápoje v chladu, když s sebou nechcete vláčet těžký a neforemný plastový chladicí box?
Diskontní řetězec Action nabízí elegantní a extrémně levné řešení, které vám navíc uvolní ruce: Chladicí batoh s objemem 24 litrů. Jeho hlavním tahákem je bezesporu cena: 119,90 Kč. Běžné chladicí tašky nebo batohy od sportovních či outdoorových značek přitom stojí klidně i pětinásobek.
Za zhruba sto dvacet korun získáte plnohodnotný batoh z polyesteru s vnitřní izolační fólií, prostornou hlavní kapsou na zip a dalšími přihrádkami na drobnosti (třeba na klíče nebo otvírák). Výhoda oproti tašce přes rameno nebo tvrdému plastovému kufru je zřejmá: Zátěž se vám rovnoměrně rozloží na obě ramena a máte volné ruce na řízení kola, vedení dětí nebo držení deky.
S objemem 24 litrů do něj navíc bez problému naskládáte jídlo i pití pro rodinu na celé odpoledne.
Ale pozor, jde o pasivní chladicí zařízení. Sama o sobě fólie uvnitř nic neochladí – funguje jen jako izolant. Abyste dosáhli požadovaného efektu, musíte dovnitř přihodit vlastní chladicí vložky namražené z domova (Action mimochodem v rámci letních akcí prodává sadu dvou kusů za zanedbatelných 25 korun) nebo sáček s ledem.
Měkké tašky a batohy navíc zpravidla nemívají tak silnou izolační vrstvu jako pevné boxy a měly by sloužit spíše na kratší cesty.
Jinak řečeno, izolace udrží chlad několik hodin, což bohatě stačí na výlet nebo na cestu na koupaliště, ale syrové maso celý den v rozpáleném kufru auta by bylo lepší raději neriskovat.
Jinak ale není o čem: Tradiční tahání igelitek, ve kterých se jídlo zapaří už po cestě v rozpáleném autobuse, nebo naopak nošení obřích tvrdých termoboxů, které vám omlátí holeně, s podobným batohem elegantně odpadá. Za cenu jednoho langoše u stánku tak pořídíte výbavu, která vám horké letní víkendy zpříjemní natolik, že si bez ní cestu k českému rybníku už ani nebudete umět představit.