Až příliš bolesti. Slavná herečka po tragické ztrátě miminka končí s podnikáním

21. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Na byznys teď není ani pomyšlení.

Oblíbená herečka Veronika Arichteva prožívá nejspíš nejhorší bolest, jaká vůbec existuje: V pokročilém těhotenství přišla o vytoužené miminko. Rána to byla taková, že se Veronika raději svěřila do péče odborníků.

„Přišli jsme o naše vytoužené miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým. Bolest, kterou prožíváme, je tak veliká a nepřenosná, že prosíme o jediné. O klid a soukromí. O čas nechat nás to všechno v kruhu naší milující, statečné rodiny prožít a přijmout. Máme jeden druhého, máme Luku a Tea, máme rodinu, přátele, zdraví, domov, práci. To všechno je v téhle bolavé realitě naše světlo,“ psala herečka na sociálních sítích.

A v bolavé realitě se dá velmi snadno pochopit, že nikdo nemá úplně pomyšlení na veselé podnikání a chystání nových kolekcí. Veronika se proto rozhodla předat svůj projekt 3v1 kamarádce.

Značku oblečení a obchod 3v1 původně obstarávala spolu s Martinou Pártlovou a Nikol Leitgeb. Nikol však později odešla a 3v1 nyní mění majitele kompletně.

„Protože nás potkalo to, co nás potkalo, rozhodly jsme se na čas předat tenhle profil 3v1shop naší milé kamarádce a grafičce Kláře, aby se k vám tak všechny naše nové podzimní a zimní nápady dostaly a mohli jste si i tuhle sezónu zase udělat radost,“ píšou Arichteva s Pártlovou na sociální síti.

„Na nové kolekci pracovalo a stále pracuje spousta šikovných lidí, kterých si vážíme, a nechceme jim ještě přidělávat starosti. Takže merch běží dál a jsme za to moc vděční,“ dodaly.

Tagy:
úmrtí projekt konec bolest obchod znacka odchod oblečení herečka
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

