Až o 24 let delší život? Překvapí vás, že mezi zdravé návyky patří i oblíbená sladká pochoutka
17. 7. 2026 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Co kdyby vám někdo řekl, že delšího života nemusíte dosáhnout drastickou dietou ani každodenními hodinami v posilovně? Podle vědců může mít překvapivě velký význam i jediná změna životního stylu. A čím dříve s ní začnete, tím větší přínos může mít.
Rozsáhlá studie amerických vědců sledovala téměř 719 tisíc veteránůzkoumAmerický SoAAmerické vy.
Osm návyků, které mohou přidat roky života
Výzkumníci se zaměřili na osm základních návyků. Patřilo mezi ně:
- pravidelný pohyb,
- nekouření,
- kvalitní spánek,
- zdravá a pestrá str
- zvládání stresu,
- střídmá konzumace alkoholu,
- vyhýbání se závislosti na opioidech,
- dobré mezilidské vztahy.
Právě jejich kombinace měla největší vliv na předpokládanou délku života. Muži, kteří si všech osm návyků osvojili kolem čtyřicítky, mohli podle propočtů získat v průměru až 24 let života navíc, ženy přibližně 21 let.
Nemusíte změnit celý život přes noc
Nejpovzbudivější zprávou ale je, že vědci nepozorovali přínos jen u lidí, kteří dodržovali všech osm zásad. Pozitivní efekt se objevil už při zavedení jednoho nebo dvou zdravějších návyků.
Hlavní autorka studie, lékařka Xuan-Mai T. Nguyen, uvedla, že ji překvapilo, jak velký rozdíl může udělat i jediná změna životního stylu. Každý krok správným směrem podle ní snižuje riziko předčasného úmrtí.
Čokoláda může být překvapivým spojencem
Dobrou zprávu mají vědci také pro milovníky čokolády. Metaanalýza šesti studií s více než 336 tisíci účastníkynaznačilaproces OSM než ti, kteří ji jedli jen výjimečně nebo vůbec. Výzkumníci se domnívají, že roli mohou hrát flavonoidy a další antioxidanty obsažené především v kvalitní hořké čokoládě. Zároveň ale upozorňují, že čokoláda by měla být součástí vyváženého jídelníčku, nikoliv jeho základem.
Na dlouhověkosti se pracuje celý život
Vědci se stále častěji shodují, že o zdravém stárnutí nerozhoduje jediný zázračný doplněk ani krátkodobá dieta. Mnohem větší význam mají každodenní rozhodnutí, která děláme dlouhé roky.
Pravidelný pohyb, kvalitní spánek, dostatek ovoce a zeleniny nebo omezení kouření patří mezi změny, které nestojí tisíce korun, přesto mohou mít podle odborníků větší dopad než většina módních trendů v oblasti zdraví.
Stačí začít jednou změnou
Pokud si z celé studie odnést jedinou věc, pak právě tuto: nemusíte změnit celý život během jednoho dne. Vydejte se na krátkou procházku, choďte spát o půl hodiny dřív nebo si místo cigarety dopřejte chvíli odpočinku.
Právě takové drobné kroky mohou podle vědců znamenat mnohem víc, než si většina lidí uvědomuje. A možná právě ony rozhodnou o tom, jak dlouho si budeme užívat zdravý a aktivní život.