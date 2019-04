Až medvědice Benešová zaklekne na justiční mafii...

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Do čela justice příští týden nastoupí Marie Benešová. A kdo ví, zda Andrej Babiš, když náhodou spí, nesní o tom, jak tahle šelma z poradního cirkusu Miloše Zemana rozsápe kauzu Čapí hnízdo.

Státní zástupce a soudce nikdo varovat nemusí. Ostražití jsou od chvíle, kdy se dozvěděli, že do jejich rajonu zamíří nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Zlotřilá justice?

Členku poradního týmu Miloše Zemana provází pověst právničky a političky, která dokáže prosazovat své názory a jde za svým cílem podobně jako šelma za kořistí. A také podezření, že se má postarat o to, aby se Andrej Babiš v kauze Čapího hnízda nedostal před soud.

Benešová má za sebou slušnou kariéru v justici i politice a hromadu zkušeností. Získala je zejména ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, anebo ministryně spravedlnosti v Zemanově 'trucvládě', vedené nynějším guvernérem centrální banky Pavlem Rusnokem.

Nejvíc se ale zaskvěla v době, kdy nezastávala žádnou státní funkci a kdy označila špičky justice za 'justiční mafii', která manipuluje s trestními případy. Benešová tehdy mimo jiné upozorňovala na případ v Česku odsouzeného katarského prince Hámida bin Sáního, kterého ministr spravedlnosti Pavel Němec ve spolupráci s justicí vydal do vlasti. Ukázala, že k justici nevzhlíží jako k božstvu, které má patent na spravedlnost.

Lze tedy tušit, že se ministryně se soudci a státními zástupci mazlit nebude. Také proto ji Babiš, zjevně na Zemanovo doporučení, do vlády povolal.

Dalším a hlavním důvodem jejího angažmá je samo sebou přístup k Babišovi a k dotační lumpárně s Čapím hnízdem. Jako poslankyně za sociální demokraty Benešová nezvedla ruku pro úpravu zákona o střetu zájmů, která Babiše přinutila vložit své firmy do svěřenského fondu. A nehlasovala ani pro první Babišovo vydání k trestnímu stíhání. Co víc, přiklonila se k jeho názoru, že v Česku je možné stíhání si objednat.

Benešová k tomu dospěla v analýze, kterou si u ní objednal vrchní velitel. Její úsudek se dá vyložit i tak, že justiční mafie trvá a Babiš může mít pravdu, když mluví o spiknutí policie a stáních zástupců.

Jak utnout 'čapák'…

Z toho ale nelze vyvozovat jednoduchý závěr, že Benešová kauzu dotačního podvodu utne. Pravda, nahrává mu výměna šéfa spravedlnosti v době, kdy se rozhoduje o tom, zda bude podána obžaloba na premiéra a jeho rodinné příslušníky. A Benešová by se o to vskutku mohla pokusit. Třeba tak, že by vládě navrhla odvolat Pavla Zemana, hlavní figuru nejvyššího státního zastupitelství.

Na Zemanovo místo by pak kabinet dosadil loutku, která by ve státním zastupitelství nastolila pořádek podle firemních pravidel Agrofertu. Během několika týdnů by tam nezůstal kámen na kameni, a na své židli by neseděl ani státní zástupce Jaroslav Šaroch, který se Čapím hnízdem zabývá.

To by však bylo příliš prvoplánové a příliš přímočaré řešení, které by Babišovi ani Benešové neprošlo. Benešová ujišťuje, že ho nemá v plánu.

Ostatně, proti němu se ozval i Jan Hamáček. Šéf sociálních demokratů, jinak svolný s kdejakým Babišovým nápadem, tentokrát pravil, že hlasování o odvolání Pavla Zemana by bylo posledním hlasováním koaliční vlády. A tomu se dokonce dá věřit.

Obdobně nestravitelné by bylo řešení, kdyby vláda právě teď, v době, kdy se rozhoduje o 'čapáku', prosadila zákon omezující funkční období státních zástupců a hned je začala vyměňovat.

…a jak ho ustát

To však neznamená, že státní zástupce, který posuzuje Čapí hnízdo, nebude pod tlakem. Jaroslav Šaroch dobře ví, že na ministerstvu spravedlnosti bude vládnout žena, která má otevřené dveře k prezidentovi a která veřejně hájila premiéra. Důkazy v kauze bude nepochybně přepečlivě vážit a zkoumat jejich neprůstřelnost.

Na druhou stranu, Benešová není želé, není zvyklá plnit rady, ba ani příkazy shůry a ohýbat paragrafy. Upozorňuje na to třeba Hana Kordová Marvanová, nynější pražská radní, která jako advokátka hájila podvedené klienty společnosti H-System. Z té doby má také zkušenosti s Benešovou ve funkci nejvyšší státní zástupkyně.

"V kauze H-Systemu figurovali lidé propojení s vysoce postavenými členy ČSSD a panem Zemanem, včetně Miroslava Šloufa. Benešovou pojí se Zemanem dlouhodobé přátelství. Ani to jí ale nebránilo v tom, aby naprosto tvrdě požadovala vyšetření této kauzy," řekla v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny.

Marii Benešové se před Andrejem Babišem určitě kolena neroztřesou. Obdobně by se však neměla třást kolena před Benešovou státním zástupcům a soudcům.