Ať si Číňané pandu nechají. Na krtka by nám ale sahat neměli

autor: Pavel Jégl

Miloš Zeman je prachmizerný obchodník. Do Číny vyvezl krtečka, zato pandu nepřivezl, ani si o ni neřekl. Buďme však rádi.

U Jóviše, už jste to zaslechli? Česko zůstane bez pandy! Je vám to líto?

Mám za to, že v tomto případě není čeho litovat. Řečeno po zemanovsku: Panda sem, panda tam…

Kdo za to může?

Zoologická zahrada v pražské Troji zastavila přípravy stavbu pavilonu pro pandy velké. Její ředitel Miroslav Bobek dospěl k názoru, že není naděje vzácné požírače bambusu z Číny získat ani za zlaté tele.

Bobek si postěžoval, že o výpůjčce páru pand měl vyjednávat Miloš Zeman s čínským prezidentem, ale neudělal to. A obdobně se vyjádřil nový primátor Prahy Zdeněk Hřib. Prezident Zeman zase opáčil, že s Číňany měl jednat sám ředitel zoo.

Klíč k téhle kakofonii výkladů dodal sinolog Filip Jirouš. V ČT upozornil, že smlouvy o pronájmu pand podepisuje přímo čínský prezident. Z toho vyplývá, že zoo neměla šanci bez Zemanova angažmá pandy získat.

Chyba je tedy na straně Hradu, anebo někde v komunikaci na ose zoo – pražské vedení – prezident. Není však podstatné, kdo za to může. Podstatný je výsledek: Panda v Česku nebude.

Mám za to, že to je dobrá zpráva. Nové vedení metropole by mělo mít nastavené priority jinde, třeba v opravě zchátralých mostů, a čínský vliv je tady i bez pand už dost patrný.

Zvíře, za které se klaní

Číňané vyhlašují pandy za vyslance dobré vůle. Ve skutečnosti to jsou vyslanci, kteří pomáhají prosazovat zájmy čínských komunistů v cizině (viz video).

Čínské vedení vyžaduje loajalitu zemí, které chtějí čínské investice. Zejména těch, které pro Peking nejsou velikostí svého trhu zásadní. A do této kategorie spadá i Česko. Anebo Rakousko.

Pandy velké jsou ikonickými zvířaty, symbolem ohrožených druhů. Ve znaku je má Světový fond pro ochranu přírody (WWF). K nejvíc ohroženým druhům ale nepatří, v roce 2016 je Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) z kolonky "ohrožené" přeřadil do kolonky "zranitelné".

Stačí připomenout, jak před pěti lety Rakušané konejšili Číňany. Když jejich zemi navštívil dalajlama, čínské vedení hrozilo, že jim odebere z vídeňské zoo pronajaté pandy. Rakušany tehdy přiměli, aby je ujistili, že vyznávají politiku jedné Číny a že Tchaj-wan pokládají za nedílnou součást čínského území.

Pražské vedení to pro jistotu udělalo předem. A to v dohodě o bratrských (anebo sesterských?) vztazích Prahy s Pekingem, kterou primátorka Adriana Krnáčová podepsala v roce 2016. Vysvětlila to mimo jiné snahou získat pro českou metropoli pandu.

Nastavujeme 'jisté části' těla

Jak Číňané dokážou srovnat do latě obchodní partnery z kategorie "malíčků" do latě, bylo patrné už při předloňské návštěvě nejvyššího čínského mandarína, prezidenta a šéfa komunistické strany Si Ťin-pchinga.

Pamatujete, co provázelo start "velkolepých'' čínských investic před dvěma lety? Vlajkosláva na Siově příjezdové trase, hordy jásajících čínských studentů, které útočily na aktivisty s tibetskými vlajkami, i policisté šikanující "české Tiběťany".

Krátce nato si Číňané prověřili oddanost českých soudruhů. Po setkání katolíka a bývalého ministra kultury Daniela Hermana s dalajlamou čínská velvyslankyně zadupala a představitelé českého státu padli na kolena. Prezident, premiér i předsedové obou komor parlamentu prokázali žádanou míru podřízenosti a podepsali ponížený dopis, ve kterém čínské komunisty ujistili, že stojí na jejich straně a že Herman je odpadlík.

Čína pak v arogantním prohlášení vzala dopis na vědomí a vzkázala, že nemůže "zůstat u slov", že "očekává činy" (s krátkým "i").

Zeman přitom po čínském prezidentovi recipročně nechtěl, aby jeho vláda dodržovala konvence o lidských právech a propustila politické vězně. Nehrozil mu, že jinak vypovíme dohodu o strategickém partnerství. Naopak blábolil, že se od Číňanů chce učit, jak "stabilizovat společnost".

Takhle "vyvážené" tedy čínsko-české vztahy jsou. Jejich podstatu vystihl bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář v rozhovoru pro web Blesk: "Oni (Číňané) využívají toho, jak jsme se jim nastavili. Buď ze sebe děláme rohožku a nastavujeme jisté části těla, nebo se snažíme důstojně a sebevědomě prosazovat své zájmy."

Zemanův ponížený krtek

S pandou v pražské zoo bychom "jiné části těla" nastavovali ještě častěji. Fakt není o co stát. Ti, kdo tohle apatické zvíře chtějí vidět, mohou si zajet do Vídně nebo Berlína.

O pandu nežádejme, ani ji nepřijímejme. Stačí, že jsme Číňanům poskytli krtka pro jejich družební agitku "Krtek a panda".

Čínští scenáristé vytvořili z roztomilého tvora trapně kýčovitou figurku, která svým patolízalstvím k pandě připomíná Zemanův přístup k čínskému prezidentovi. (Přesvědčte se sami z videa.)