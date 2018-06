Ať padne koalice, pokud se část uprchlíků nevrátí už z hranic, žádají Němci. Merkelová necouvla

15:34 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala závislost na hraní počítačových her za psychickou poruchu. Vyplývá to z aktualizované verze klasifikace nemocí, informovala agentura Reuters. Podle kritiků rozhodnutí WHO přispěje ke stigmatizaci mladých hráčů.

14:46 Šéf drogového gangu z Liberecka Petr Ryžák si odpyká 12 let vězení, rozhodl v pondělí pražský vrchní soud, který muži o dva roky snížil původně uložený trest a nevyhověl požadavku na peněžitý trest. Výrobce pervitinu Michal Kulhavý stráví za mřížemi 10,5 roku, další členové skupiny Jakub Jon a Nikola Müllerová osm let a 6,5 roku. Verdikt je pravomocný.

14:32 EU i jejím členským zemím by přineslo více užitku, pokud by země mohly volněji nakládat s penězi z rozpočtu EU. Přerozdělování peněz formou dotací není ideální, navíc když jde o čerpání peněz na řadu let dopředu, říkají oslovení analytici v reakci na pondělní prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že návrh rozpočtu EU je pro ČR nepřijatelný. Analytici ale zároveň vyjádření považují za příliš ostré.

13:56 Německá vládní Křesťanskosociální unie (CSU) chce dát podle informací agentury DPA kancléřce Angele Merkelové (CDU) čas do konce června, aby našla shodu o migraci s dalšími státy EU. Pokud se jí to nepodaří, bude CSU požadovat, aby se okamžitě začalo s vracením migrantů přímo z německých hranic. Vedení sesterských stran nyní o problému odděleně jedná.

13:36 Česká národní banka pochybila, když v roce 2014 odebrala licenci záložně WPB Capital. Podle soudu šlo o nepřiměřený zásah, sdělil v pondělí mluvčí představenstva WPB Capital Martin Jaroš. Městský soud v Praze o žalobě záložny na rozhodnutí bankovní rady rozhodl v pátek. ČNB má nyní postup vůči WPB Capital přehodnotit.

13:12 Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít na schůzce s premiérem Andrejem Babišem slyšet jména ministrů, které ANO nominuje do společné vlády . Připomněl také, že Babiš předem věděl o tom, že sociální demokraté chtějí vyslat do kabinetu jako ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Vyzval proto k dodržování dohod.

12:50 Pokud se dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, mělo by se od ní odstoupit. Novinářům to v pondělí řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v reakci na odmítavý postoj premiéra Andreje Babiše (ANO) k nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Babišův přístup kritizují i další představitelé sociální demokracie.

12:40 Německé úřady v pondělí zadržely šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera v souvislosti s aférou kolem manipulací s emisemi. Uvedla to mateřská firma Volkswagen. Podle mnichovské prokuratury byl Stadler vzat do vazby kvůli obavám, že by se mohl snažit o maření vyšetřování.

12:30 Zhruba polovina ze 629 migrantů z lodi Aquarius, kteří v neděli dorazili do Valencie , bude chtít odjet do Francie. Řekla to v pondělí v rozhovoru s rozhlasem Cadena SER španělská vicepremiérka Carmen Calvová. Podle záchranářky z organizace Lékaři bez hranic, která plula s migranty na lodi Aquarius, je mezi těmito běženci přes 80 žen.

12:15 Návrh rozpočtu Evropské unie na příští programovací období je pro českou vládu nepřijatelný, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům v Pardubicích. "Je nedokonalý stejně jako ten na současné období," prohlásil.

11:52 Vedení sesterských stran - Křesťanskodemokratické unie (CDU) a Křesťanskosociální unie (CSU) - se v Berlíně na oddělených schůzkách radí o tom, jak překonat spor o vracení migrantů z hranic , který ohrožuje velkou koalici kancléřky Angely Merkelové.

11:25 Nový generální ředitel České pošty Roman Knap musí zhruba do října předložit ministrovi vnitra strategii budoucího fungování podniku. Musí snižovat náklady a redukovat počet lidí v managementu společnosti. Při uvedení Knapa do funkce to v pondělí řekl ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO).

11:10 V boji s klimatickými změnami si Česko podle organizace Climate Action Network (CAN) nevede ve srovnání z dalšími státy Evropské unie příliš dobře. Z 28 členských zemí se umístilo v žebříčku až na 20. místě. Nejlépe bojují dle CAN se změnami klimatu ve Švédsku, Portugalsku a Francii, nejhůře v Polsku.

10:35 V roce 2017 bylo v EU podáno 728 470 žádostí o mezinárodní ochranu, proti roku 2016 je to pokles o 44 procent, uvedl v pondělí ve výroční zprávě unijní podpůrný azylový úřad EASO. Je to však stále více než před začátkem migrační krize v roce 2015. Předběžná čísla z prvních měsíců roku 2018 prý ukazují, že počet žádostí se ustálil na asi 50 tisíc za měsíc.

10:18 Šestatřicetiletý Martin Chlouba, který je obžalovaný z loňské vraždy 14leté dívky a pokusu o vraždu její starší kamarádky v Doubici na Děčínsku, v pondělí u soudu odmítl, že by dívku chtěl zabít. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

9:45 Za zbytečně složitý a administrativně náročný považuje Nejvyšší kontrolní úřad systém, kterým jsou v Česku rozdělovány peníze z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Přesto podle zjištění kontrolorů Česko vyčerpalo přes 90 procent peněz. Systém spojený s rozdělováním peněz má na starosti ministerstvo financí, dle něj byl systém již zjednodušen.

9:31 Většina Němců je pro to, aby skončila současná velká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), pokud se CSU neprosadí se svým požadavkem vracet část migrantů rovnou na německých hranicích. Ukázal to průzkum veřejného mínění, informuje list Augsburger Allgemeine.

9:25 V pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici se v pondělí uskuteční pietní vzpomínka na výsadkáře, kteří za druhé světové války spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. V kryptě kostela gestapo před 76 lety našlo jejich úkryt. Někteří parašutisté padli po statečném boji s nacistickou přesilou, jiní zvolili dobrovolnou smrt.

9:10 Kolumbie bude mít od srpna nejmladšího zvoleného prezidenta v historii, bude jím pravicový politik Iván Duque. Při nástupu do úřadu mu bude 42 let. V nedělních volbách porazil Duque o 2,3 milionu hlasů kandidáta levice Gustava Petra. Ten i přes porážku dosáhl s osmi miliony hlasů rekordního vítězství pro levici.