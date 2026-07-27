Astronauti se po 241 dnech vrátili z ISS. Teď je čekají týdny náročné rehabilitace
27. 7. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po 241 dnech strávených na palubě Mezinárodní vesmírné stanice se trojice astronautů bezpečně vrátila na Zemi. Jejich mise sice skončila úspěšným přistáním, tím ale začíná další náročná etapa – tělo i mozek se musí znovu přizpůsobit zemské gravitaci a astronauty čekají týdny intenzivní rehabilitace.
Po více než osmi měsících strávených na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se na Zemi úspěšně vrátila mezinárodní posádka kosmické lodi Sojuz MS-28. Zatímco samotné přistání proběhlo bez komplikací, skutečná výzva pro astronauta NASA Chrise Williamse a ruské kosmonauty Sergeje Kuda-Sverčkova a Sergeje Mikajeva teprve začíná. Lidské tělo si totiž po 241 dnech v prostředí mikrogravitace musí znovu zvykat na něco, co většina z nás považuje za naprostou samozřejmost – stát a chodit.
Návrat na Zemi je pro tělo obrovský šok
Kosmická loď Sojuz MS-28 se od Mezinárodní vesmírné stanice odpojila v neděli ve 3:03 východoamerického letního času. Přibližně o tři hodiny a čtyřiadvacet minut později bezpečně přistála na kazašské stepi nedaleko města Džezkazgan.
Na palubě se nacházel astronaut NASA Chris Williams a kosmonauti ruské vesmírné agentury Roskosmos Sergej Kud-Sverčkov a Sergej Mikajev. Pro Williamse i Mikajeva šlo o jejich první dlouhodobou misi ve vesmíru, zatímco Kud-Sverčkov absolvoval již druhý pobyt na oběžné dráze. Celkově má nyní za sebou 426 dní a 9 minut strávených ve vesmíru.
Během 241 dní na ISS posádka obletěla Zemi celkem 3 856krát a urazila více než 102 milionů mil, tedy přibližně 164 milionů kilometrů. V průběhu mise se astronauti věnovali vědeckým experimentům, testování nových technologií i přípravám budoucích pilotovaných letů na Měsíc a Mars.
Po přistání následovaly první lékařské prohlídky a transport vrtulníkem do Karagandy v Kazachstánu, kde na posádku čekaly záchranné týmy. Chris Williams následně odletí speciálním letounem NASA do Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu, zatímco oba ruští kosmonauti zamíří na výcvikovou základnu Hvězdné městečko nedaleko Moskvy.
Přestože přistání proběhlo hladce, návrat do zemské gravitace představuje pro lidské tělo značnou zátěž. Po měsících strávených v mikrogravitaci musí organismus znovu aktivovat svaly, které na Zemi běžně pracují prakticky nepřetržitě. Každý den používáme nohy ke stání, chůzi i běhu. Ve vesmíru ale astronauti svou tělesnou hmotnost prakticky nenesou. Pohybují se odrážením od stěn stanice, což vyžaduje výrazně menší námahu. Po návratu na Zemi tak jejich svaly musí náhle opět zvládnout plnou hmotnost těla.
Astronauti proto na ISS každý den několik hodin cvičí na speciálních posilovacích strojích a běžeckých pásech. Trénink pomáhá omezit úbytek svalové hmoty i kostní denzity, přesto však nedokáže zcela zabránit změnám, které dlouhodobý pobyt ve vesmíru způsobuje.
Mozek se musí znovu naučit, co je nahoře a dole
Nejde však pouze o svaly. Návrat na Zemi znamená také velkou výzvu pro lidský mozek a rovnovážný systém. Ve stavu beztíže přestává gravitace fungovat jako hlavní orientační bod. Mozek se proto postupně přizpůsobuje úplně jiným podmínkám. Když se astronauti vrátí na Zemi, musí se jejich nervová soustava znovu naučit správně vyhodnocovat informace z vnitřního ucha, očí i svalů.
Na tento problém upozornila už studie publikovaná v roce 1998 v odborném časopise Brain Research Reviews. Její autoři popsali, že si lidé během pobytu ve vesmíru osvojují nové pohybové návyky, které po návratu na Zemi přestávají být výhodné. Proto astronauti po přistání potřebují období rehabilitace, během něhož si organismus znovu zvyká na působení gravitace. První dny po návratu nejsou výjimkou závratě, nejistá chůze ani horší koordinace pohybů. V závislosti na délce mise může úplné zotavení trvat několik týdnů, někdy i několik měsíců.
Velitel mise Sergej Kud-Sverčkov po přistání uvedl, že se s každou minutou cítí lépe. Poděkoval všem členům záchranných týmů a ocenil hladký průběh návratu. Chris Williams zase už před startem mise vyzdvihl atmosféru na palubě a své dva ruské kolegy označil za mimořádně laskavé a zvídavé lidi, se kterými vedl během letu mnoho dlouhých a inspirativních debat.
NASA po návratu posádky připomněla, že Mezinárodní vesmírná stanice již více než čtvrt století nepřetržitě hostí lidské posádky. Výzkum prováděný na její palubě pomáhá nejen lépe pochopit fungování lidského organismu ve vesmíru, ale také připravuje technologie a postupy, které budou nezbytné pro budoucí dlouhodobé výpravy v rámci programu Artemis i pro jednou plánované pilotované mise na Mars.
Příběh posádky Sojuzu MS-28 tak nekončí okamžikem přistání. Ve skutečnosti právě začíná poslední etapa jejich mise – návrat k běžnému životu na Zemi a postupné zotavení z více než osmi měsíců strávených v prostředí, pro které lidské tělo nikdy nebylo stvořeno.