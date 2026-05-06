Arsenal zdolal doma 1:0 Atlético a je prvním finalistou fotbalové Ligy mistrů
6. 5. 2026 – 0:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili po 20 letech do finále.
Jediný gól utkání vstřelil v 45. minutě dnešní kapitán londýnského celku Bukayo Saka.
"Kanonýři" si zahrají o "ušatý" pohár podruhé v historii, v roce 2006 podlehli Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu ve středu.
"Oběma týmům šlo o hodně, všichni byli pod obrovským tlakem. Jsem šťastný, že jsme to zvládli a jsme ve finále. Sami vidíte, co to znamená pro nás i pro fanoušky, je to nádhera," řekl Saka v rozhovoru pro Amazon Prime.
První poločas proběhl podobně jako před týdnem v Madridu bez větších gólových šancí, Arsenal přesto šel znovu těsně před přestávkou do vedení. V 45. minutě brankář Oblak vyrazil Trossardovu střelu jen k Sakovi, který bez problémů zakončil do odkryté sítě.
"Někdy se to odrazí k vám, jindy zase ne, ale vždycky tam musíte být. A já tam byl," podotkl anglický reprezentant, jenž se prosadil potřetí v sezoně Ligy mistrů a poprvé od listopadového vítězství v Praze proti Slavii.
V 51. minutě Giuliano Simeone vystihl Riceovu zpětnou hlavičku, obešel gólmana Rayu a mohl zakončit do prázdné brány, lehce tísněn Gabrielem ale netrefil míč čistě. Vzápětí musel Raya rychle k zemi po Griezmannově ráně z hranice pokutového území.
Domácí ve druhé půli drželi náskok a trpělivě čekali na příležitost. V 66. minutě byl blízko navýšení skóre Gyökeres, po Hincapiého centru sám na malém vápně trestuhodně přestřelil.
Atlético si v závěru vypracovalo tlak, stejně jako při porážce 0:4 v ligové fázi ale na stadionu Emirates neskórovalo. Rayu prověřil pouze Llorente v 81. minutě, jeho střele chyběla razance. Vítěz ligové fáze Arsenal v této sezoně milionářské soutěže neprohrál ani 14. utkání.