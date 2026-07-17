Aromatické koření a obyčejná surovina z kuchyně vymažou mravenčí stezky a pomohou odehnat i komáry z vašeho domova
17. 7. 2026 – 20:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto přináší otevřená okna, teplé večery i nezvané návštěvníky. Stačí nechat chvíli otevřené balkonové dveře a během několika minut se v kuchyni objeví první mravenci. Večer se k nim přidají komáři, kteří nedají spát celé rodině. Místo toho, abyste hned sahali po chemických sprejích, možná stojí za to podívat se do kuchyňské skříňky.
Některé běžně používané suroviny totiž mohou pomoci odradit hmyz od vstupu do domácnosti. Odborníci ale upozorňují, že u komárů mají nejvyšší prokázanou účinnost registrované repelenty, zatímco přírodní prostředky mohou fungovat spíše jako doplněk ochrany.
Ocet dokáže narušit mravenčí stezky
Mravenci se nepohybují náhodně. Cestu k potravě si označují pachovými stopami, podle kterých je následují další členové kolonie. Právě proto může pomoci obyčejný lihový ocet smíchaný s vodou v poměru jedna ku jedné.
Směsí můžete otřít parapety, rámy oken, dveře nebo místa, kudy mravenci nejčastěji přicházejí. Silný zápach octa pomáhá pachové stopy narušit a hmyz tak ztrácí orientaci. Podobný postup doporučují i zahraniční magazíny zaměřené na domácnost a odborníci na hubení škůdců.
Pokud vám vůně octa není příjemná, můžete přidat několik kapek mátového esenciálního oleje. Ten nejen překryje zápach, ale jeho aroma mravencům rovněž nevoní. U esenciálních olejů je však potřeba opatrnost, pokud máte doma malé děti nebo domácí zvířata.
Skořice může mravence odradit
Dalším často doporučovaným pomocníkem je mletá skořice nebo skořicové tyčinky. Její výrazná vůně narušuje orientaci mravenců a může je odradit od vstupu do bytu. Stačí nasypat malé množství na parapet, ke dveřím nebo k místu, kudy se do domácnosti dostávají.
Podobně fungují také citrusové vůně nebo máta. Samy o sobě sice invazi nevyřeší, ale jako součást prevence mohou pomoci snížit počet nezvaných návštěvníků.
Na komáry kuchyňské triky nestačí
Na internetu koluje řada rad, jak komáry odpudit citronem, skořicí nebo různými esenciálními oleji. Odborníci ale upozorňují, že jejich účinnost není srovnatelná s repelenty registrovanými pro ochranu proti komárům.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje používat především repelenty registrované agenturou EPA, sítě do oken a odstranit stojatou vodu v okolí domu, kde se komáři rozmnožují. Některé přírodní vůně mohou mít krátkodobý odpuzující efekt, vědecké důkazy o jejich spolehlivosti jsou ale omezené.
Nejlepší obrana? Kombinace několika jednoduchých kroků
Pokud nechcete mít doma mravenčí kolony ani večerní koncert komárů, vyplatí se spojit několik opatření. Udržujte čistou kuchyň, nenechávejte na lince drobky ani otevřené potraviny, pravidelně otírejte místa, kudy se mravenci dostávají dovnitř, a zkontrolujte těsnění oken i dveří.
Právě kombinace prevence a jednoduchých domácích triků bývá často účinnější než opakované používání chemických sprejů. A navíc vás bude stát jen pár korun.