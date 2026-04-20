Armáda zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Pavlem
20. 4. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Armáda na svém youtubovém kanále zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, podle webu Aktuálně.cz ale zasáhlo ministerstvo obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl obviňování z cenzury, podle něj byly porušeny předpisy. Video pak minulý týden zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
"Rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem je konečně i na našem novém youtube kanálu. Jak už možná většina z vás ví, v podcastu prezident hovoří o obraně České republiky a vrací se ke své vojenské kariéře," uvedla armáda na facebooku.
Zůna minulý týden ve Sněmovně uvedl, že jeho úřad neměl o existenci videa informace. Video podle něj mohlo být zveřejněno na oficiálním kanále ministerstva a armády, ale generální štáb armády podle něj porušil předpisy a směrnice při založení paralelního youtubového kanálu.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz Zůna dnes řekl, že pro řadu lidí to bude znamenat značný reputační šrám. "Nešlo ani tak o samotné video, podstatou byl nově zřizovaný kanál armády, a problém spočíval v tom, že jeho zřízení bylo v rozporu s předpisy, což musel uznat i generální štáb," dodal s tím, že nelze cenzurovat něco, co nebylo v té době zveřejněno. Uvedl, že na ministerském youtubovém kanálu, který byl společný, mohlo být video uveřejněno kdykoliv.
Ministerstvo před tím ve zdůvodnění, proč rozhovor nezveřejnilo, argumentovalo dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář potom označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Generální štáb uvedl, že minulý týden na vyžádání předal skrytý link na rozhovor ministerstvu obrany. Armáda pak už s věcí nechtěla být spojována.
Prezident v rozhovoru mimo jiné řekl, že bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných zemí Blízkého východu, jde o stabilitu v celém regionu. Podle něj je třeba být aktivní ve všech iniciativách, které povedou k ukončení konfliktu. Česká vláda dlouhodobě vyjadřuje podporu Izraeli, který spolu s USA vede válku proti Íránu.
Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.