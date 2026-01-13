Armáda šedesátníků bez práce: Seniorů na úřadech přibývá, firmy je kvůli předsudkům nechtějí
13. 1. 2026 – 12:31 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Český trh práce čelí alarmujícímu trendu. Počet nezaměstnaných v kategorii 60+ meziročně vzrostl o více než čtvrtinu a tito lidé tvoří stále větší podíl osob bez práce. Navzdory proklamacím o nedostatku sil narážejí zkušení pracovníci na neochotu personalistů a v evidenci úřadů zůstávají i několik let.
Situace starších ročníků začíná být kritická. Na konci prosince evidoval Úřad práce 47 182 nezaměstnaných šedesátníků, což představuje meziroční nárůst o více než deset tisíc osob. Tato skupina nyní tvoří přes 13 procent všech uchazečů o zaměstnání. Kromě absolutních čísel je však nejvíce zneklidňující doba, po kterou tito lidé v evidenci setrvávají. Zatímco třicátníci najdou uplatnění zpravidla do roka, šedesátníci čekají na šanci v průměru 949 dnů.
Ponižující ignorance a zažité mýty
Hlavní překážkou nejsou chybějící dovednosti, ale přetrvávající stereotypy na straně zaměstnavatelů. Ti starší uchazeče často automaticky odepisují jako neflexibilní nebo technologicky zaostalé. Andrea Simonová z Chomutovska, která si hledá práci marně už půl roku, popisuje svou zkušenost: „Většinou mi nikdo ani neodpoví, když reaguji na inzerát. Přitom mám před sebou pracovně minimálně tři roky a chci přesluhovat.“
Kromě ignorance hraje roli i obava z fyzické náročnosti, která mnohé odrazuje od reakcí na určité pozice. „Snažím se neodepisovat tam, kde by mě mohli odmítnout, protože bych podle personalistů nemusela na práci fyzicky stačit,“ dodává Simonová.
Strukturální propast na trhu práce
Podle analytiků souvisí problém i s útlumem průmyslu, kde šedesátníci často zastávali dělnické profese. Jiří Halbrštát z ManpowerGroup ČR upozorňuje, že se přístup firem nelepší: „Určitě se jejich přístup nelepší. Pokaždé, když se zvyšuje nezaměstnanost, roste rychleji u starších lidí. Pokračují stereotypy ještě z porevoluční doby, kdy se říkalo, že padesátníci neumí s počítačem nebo jazyky.“
Podobně hovoří i Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career: „Hodně silně jsou pořád přítomny předsudky spojené s věkem. Starší lidé si práci hledají mnohem obtížněji, nejsou zváni k pohovorům a často nejsou ani vybráni.“ Řešením by mohly být flexibilní úvazky, které však firmy stále nabízejí v omezené míře.
Podle Kateřiny Budínové z Úřadu práce je změna přístupu nevyhnutelná: „Vzhledem ke stárnutí populace si zaměstnavatelé nemohou dovolit přehlížet skupinu starších pracovníků, kteří tvoří přibližně třetinu osob hledajících zaměstnání. Pokud začnou více pracovat s jejich potenciálem a vytvářet podmínky odpovídající jejich možnostem, může to pomoci těmto lidem i celému trhu práce.“