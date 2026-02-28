Arktické mrazy se můžou ještě vrátit: Polární vír se rozpadá jako už dlouhá léta ne, varují meteorologové
28. 2. 2026 – 6:01 | Magazín | BS
Odborníci upozorňují na možnost, že zima přeci jen ještě neřekla poslední slovo.
Při pohledu z okna se to zdá jako prakticky nemožná věc: Na loukách už div nepučí květy, ptáci věnují radostné písně a příroda se nadechuje k jarní explozi života. Jenže na severu se převaluje ledová masa, která má možná jiné plány.
Bavíme se samozřejmě o již častokrát skloňovaném polárním víru, který byl vloni a letos mimořádně slabý a pořád ještě může výrazně ovlivnit naše počasí i v březnu.
„Ve stratosféře se na začátku března budou dít divy. Polární vír se nejen, že rozpadne, ale dojde dokonce s velkou pravděpodobností k tzv. Hlavnímu stratosférickému oteplení,“ uvádějí meteorologové z ČHMÚ na svém profilu na sociální síti.
„Proudění na 60. rovnoběžce ve stratosféře (kolem 30 km nad zemí) je totiž standardně od západu na východ. V nejvýraznějších fázích stratosférického oteplení ale může dojít vlivem výrazného rozpadu polárního víru k obrácení proudění, tedy z východu na západ, což se také na začátku března stane a to rozhodně není obvyklé a neděje se tak zdaleka každý rok,“ vysvětlují.
Výrazný rozpad arktického víru se nicméně automaticky nerovná stoprocentní jistotě, že se k nám polární vzduch doopravdy dostane. Jistá pravděpodobnost ale existuje a zvyšuje se právě kvůli tomu, jak ostře se vír rozpadá.
„V modelech zatím nevidíme vliv tohoto jevu i na počasí u nás (je to příliš daleko) – ten lze očekávat spíš až ve druhé polovině března. Na závěr jen připomeňme, že v měsíčních prognózách zatím vypadá březen jako nadprůměrně teplý, je ale nutno brát v potaz, že dlouhodobější výhledy právě s vlivem rozpadu polárního víru většinou nedokážou počítat,“ dodávají odborníci.