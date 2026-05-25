Dnes je pondělí 25. května 2026., Svátek má Viola
Počasí dnes 23°C Skoro jasno

Aristoteles měl jasno už před 2300 lety. Šťastný život podle něj nevzniká z pohodlí, ale z charakteru

25. 5. 2026 – 10:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Aristoteles měl jasno už před 2300 lety. Šťastný život podle něj nevzniká z pohodlí, ale z charakteru
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Dnešní svět prodává štěstí téměř na každém rohu. V podobě dokonalého těla, drahých dovolených, úspěchu na sociálních sítích nebo nekonečného osobního rozvoje. Jenže řecký filozof Aristotle už před více než dvěma tisíci lety přišel s myšlenkou, která zní překvapivě aktuálně i dnes.

Podle něj totiž šťastný a naplněný život nevzniká z potěšení. Vzniká z toho, jakým člověkem se opakovaně stáváte.

profimedia-0763490269
Magazín
I princ William umí občas šlápnout vedle. Kate mu jeho trapný dárek připomíná dodnes

Štěstí není emoce. Je to způsob života

Aristoteles pracoval s pojmem „eudaimonia“. Přeložit ho jednoduše jako štěstí ale nestačí.

Nejde o krátkodobou radost ani o momentální pocit spokojenosti. Spíš o hluboký vnitřní pocit, že člověk žije správně. Že jeho život má směr, pevnost a charakter.

Podle Aristotela totiž nestačí jen existovat, vydělávat peníze nebo sbírat zážitky. Člověk potřebuje rozvíjet sám sebe. A právě v tom viděl rozdíl mezi lidmi, kteří neustále něco hledají, a těmi, kteří působí vnitřně klidně.

Hedonista podle něj pronásleduje další a další podněty. Člověk s charakterem ale dokáže najít uspokojení v tom, kým jene jen v tom, co vlastní nebo prožívá.

woman-red-sweater-lady-restaurant
Magazín
Lidé, kteří umí být single, mají často ty nejlepší vztahy. Tyto 3 schopnosti za tím stojí

Charakter se netvoří přes noc

Jedna z nejslavnějších Aristotelových myšlenek zní překvapivě jednoduše: člověk se nestává statečným tím, že o odvaze mluví, ale tím, že opakovaně dělá odvážná rozhodnutí.

Ctnost podle něj není talent ani vrozená vlastnost. Je to zvyk.

Stejně jako sval se i charakter buduje každodenními malými rozhodnutími:

  • jak reagujeme pod tlakem,
  • jak mluvíme s lidmi,
  • co uděláme ve chvíli, kdy bychom mohli zvolit jednodušší cestu.

Právě proto Aristoteles nevnímal morálku jako seznam příkazů, ale spíš jako celoživotní trénink osobnosti.

great-day-shopping-two-beautiful-women-with-bags-looking-each-other-with-smile-while-walking-clothing-store
Magazín
Levný parfém z módního řetězce překvapil výdrží. Voní celý den

Zlatý střed, který dnes zoufale chybí

Možná nejznámější částí jeho filozofie je takzvaný „zlatý střed“.

Aristoteles tvrdil, že většina dobrých vlastností vzniká mezi dvěma extrémy.

Odvaha například neleží mezi strachem a bezpečím. Leží mezi zbabělostí a bezhlavým hazardem.

Totéž platí pro další oblasti života:

  • umírněnost není odříkání ani bezbřehé požitkářství,
  • sebevědomí není arogance ani nejistota,
  • trpělivost není potlačený vztek ani nekontrolovaný výbuch.

A možná právě proto působí jeho myšlenky tak aktuálně i dnes — ve světě, který často funguje právě v extrémech.

two-louisiana-catahoula-leopard-dogs-puppies-gray-background
Magazín
Největší chyba při výběru psa pro rodinu? Lidé stále vybírají očima místo povahy

11 ctností, které podle Aristotela tvoří kvalitní život

Aristoteles popsal několik základních vlastností, které podle něj člověku pomáhají vést dobrý a naplněný život.

Patří mezi ně:

  • odvaha,
  • umírněnost,
  • štědrost,
  • důstojnost,
  • zdravé sebevědomí,
  • trpělivost,
  • pravdomluvnost,
  • smysl pro humor,
  • schopnost vytvářet opravdová přátelství,
  • stud a sebereflexe,
  • spravedlnost.

Nejde přitom o morální poučky. Spíš o oblasti života, ve kterých se dříve nebo později ukáže, kdo člověk skutečně je.

doctor-taking-notes-with-patient
Ženy
Nenápadné signály těla, které lidé nejčastěji přehlížejí: Lékař varuje před příznaky vážných nemocí

Proč Aristotelovy myšlenky fungují i po tisících letech 

Na Aristotelovi je fascinující hlavně jedna věc. Nesnaží se nabídnout jednoduchý návod na život.

Neříká:Vždy dělejte tohle.“ „Nikdy nedělejte tamto.“

Místo toho člověka nutí přemýšlet, hledat rovnováhu a převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí. A právě proto jeho filozofie přežila více než dva tisíce let.

Kvalitní život podle něj totiž není něco, co člověku jednoho dne spadne do klína. Buduje se pomalu. Rozhodnutí po rozhodnutí, den za dnem.

Tagy:
štěstí život filosof charakter myšlení Aristoteles
Zdroje:
Britannica, plato.stanford.edu, iep.utm.edu
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Šokující návrat Ozzyho Osbourna: Umělá inteligence vrací legendu heavy metalu mezi živé

Nejnovější články