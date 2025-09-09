Archeologové žasnou: Našli svědectví o medvědím gladiátorovi
9. 9. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Archeologové odhalili šokující příběh hnědého medvěda z římského amfiteátru ve Viminaciu. Zvíře strávilo roky v zajetí, okusovalo mříže své klece a v aréně čelilo ozbrojeným lovcům i jisté smrti – jeho lebka dnes vypovídá o kruté tváři antické zábavy.
Když se řekne gladiátorské hry, většina lidí si vybaví souboje mezi muži ozbrojenými meči, lvy vypuštěné na odsouzence nebo býky drtící statečné bojovníky. Jenže realita byla ještě pestřejší a – z dnešního pohledu – děsivější. Nový archeologický objev v bývalém římském městě Viminacium na území dnešního Srbska ukazuje, že mezi hlavními „hvězdami“ arén se objevovali také hnědí medvědi. A jeden konkrétní jedinec nám po staletích vypráví svůj krutý příběh.
Amfiteátr pro tisíce diváků
Viminacium bylo významným římským vojenským a správním centrem na Dunaji. Jeho amfiteátr, oválná stavba s vysokými zdmi, pojal přibližně 7 000 diváků. Dopoledne se tu pořádaly krvavé scény se zvířaty – souboje, lovy i popravy odsouzenců. Teprve odpoledne přišla na řadu gladiátorská vystoupení. Aréna tak den co den nabízela směs násilí, utrpení a divácké euforie. Archeologové v prostoru u vchodu do arény nalezli fragmenty lebky hnědého medvěda spolu s kostmi dalších zvířat, například leoparda. Vědci se domnívají, že zvířata zabitá v aréně byla porážena přímo na místě, maso bylo rozdělováno a kosti bez milosti odhazovány v okolí. Žádné slavnostní pohřebiště, jen praktické využití a odpad.
Podrobný rozbor ukázal, že jde o lebku šestiletého samce hnědého medvěda pocházejícího z balkánské oblasti. Na jeho čelní kosti se našlo velké poranění způsobené pravděpodobně kopím. Rána se sice částečně hojila, ale následně ji napadla infekce, která vedla k zánětu kosti a pravděpodobně i k jeho smrti. Jinými slovy: medvěd žil nějakou dobu s bolestivým zraněním, než nakonec podlehl.
Ani jeho čelisti nevypovídají o ničem radostném. Nesly známky infekce i abnormálního opotřebení špičáků. Vědci vysvětlují, že to odpovídá chování medvědů zavřených v klecích – zvířata z frustrace a zoufalství okusují železné mříže, až si tím poškodí chrup i čelisti. „Tento medvěd byl pravděpodobně držen v zajetí celé roky, nikoli jen týdny,“ vysvětluje archeolog Nemania Marković. To znamená, že se v aréně objevoval opakovaně, aby znovu a znovu podával „výkon“ před římským publikem.
Zvíře v rukou venátorů
Římané měli pro tyto scény speciální gladiátory – venátory, lovce vycvičené k boji s divokými zvířaty. Ti vstupovali do arény ozbrojení kopími a meči a pro pobavení davů riskovali život ve střetu s šelmami. Právě s nimi se podle vědců utkal i tento medvěd, když utrpěl své osudné zranění. Hnědí medvědi byli v římských hrách oblíbení – přiváželi se z Itálie, Británie, severní Afriky i Balkánu. Děsivý mix krve a síly z nich dělal vyhledávanou atrakci. Nálezy z Viminacia však ukazují, že nebyli jen exotickými trofejemi z dalekých krajů, ale že i místní populace medvědů doplácela na touhu po krvavé zábavě.
Historické prameny už dříve zmiňovaly účast medvědů na gladiátorských hrách, ale až tento objev přinesl první přímý osteologický důkaz. Lebka z Viminacia tak představuje unikátní svědectví o tom, jak Římané využívali a týrali divoká zvířata.
Mrazivý odkaz arén
Studie publikovaná v prestižním časopise Antiquity zdůrazňuje, že jde o zásadní průlom v poznání vztahu mezi lidmi a zvířaty v římské říši. „Toto je první osteologický důkaz účasti hnědých medvědů na římských podívaných,“ uvádějí autoři. „Dokládá význam medvědů v arénách po celé říši a nabízí fascinující pohled do starověkých vztahů mezi lidmi a divokými zvířaty.“
Lebka z Viminacia je němým svědkem dávné doby, kdy se smrt a utrpení staly běžnou součástí každodenní zábavy. Připomíná, že za slavné heslo „chléb a hry“ neplatili svou krví jen gladiátoři a odsouzenci, ale i divoká zvířata, která byla vyrvána ze svého prostředí a donucena bavit publikum. A i když už arény dávno zarostly trávou, příběh tohoto medvěda dodnes rezonuje – jako mrazivé varování před tím, jak daleko může lidstvo zajít, když se utrhne ze řetězu své vlastní touhy po zábavě.