Archeologové otevřeli 3000 let starou hrobku. Kdo byl tajemný Paser, zatím nikdo netuší
15. 7. 2026 – 10:20 | Zpravodajství | Boris Staněk
Egyptská poušť znovu vydala tajemství, které ukrývala přibližně tři tisíce let. Nizozemští archeologové objevili nedaleko Luxoru dosud neznámou hrobku muže jménem Paser. Jeho jméno se zachovalo na stěnách, nikdo však zatím nedokáže s jistotou říct, komu patřilo ani jak významnou roli tento muž ve starověkém Egyptě zastával.
Nález učinila nizozemská archeologická mise z Leidenské univerzity v oblasti Dolní Šajch Abd el-Kurna na západním břehu Nilu. Lokalita je součástí rozsáhlé thébské nekropole, která po staletí sloužila jako pohřebiště panovníků, úředníků a dalších příslušníků egyptské elity.
Podle egyptského ministerstva cestovního ruchu a památek se hrobka nachází východně od známé thébské hrobky TT45. Výzkumný tým vedený archeoložkou Carinou van den Hoven působí na místě od roku 2018. Zaměřuje se nejen na vykopávky, ale také na ochranu zdejších památek, které ohrožují přívalové deště a sesuvy půdy.
Jméno znají, jeho příběh nikoliv
Nápisy uvnitř hrobky potvrzují, že jejím majitelem byl muž jménem Paser. Tím však jistota archeologů zatím končí. Toto jméno bylo ve starověkém Egyptě poměrně rozšířené a nosilo ho několik hodnostářů z různých období.
Odborníci proto dosud nevědí, kterému Paserovi hrobka patřila, jaké postavení zastával ani kdo další v ní mohl být pohřben. Právě rozluštění jeho totožnosti bude jedním z hlavních úkolů dalšího výzkumu.
Podle stylu dochovaných nápisů a výzdoby hrobka pravděpodobně pochází z ramessovského období Nové říše, tedy z doby 19. nebo 20. dynastie. Její stáří se proto odhaduje zhruba na tři tisíce let.
Pod zemí se ukrývají další komory
Stavba odpovídá tradiční podobě soukromých thébských hrobek z období Nové říše. Z otevřeného nádvoří se vstupovalo do kaple vytesané ve skále, která má půdorys obráceného písmene T. Pod ní se nacházejí pohřební komory ukryté v podzemí.
Na nádvoří archeologové odkryli také lavici postavenou z nepálených cihel. Uprostřed se nacházel prostor určený pro pohřební stélu. Ke vstupu do hrobky vede schodiště, po jehož stranách se dochovaly šikmé rampy. Tyto architektonické prvky mohou odborníkům pomoci lépe porozumět pohřebním obřadům egyptských elit.
Paser se nechal zobrazit po boku své ženy
Nejcennější částí nálezu jsou malby a nápisy na stěnách kaple. Na viditelných scénách je Paser zachycen při uctívání několika egyptských božstev ve svatyních. Další výjev ho zobrazuje po boku manželky, s níž sedí před obětním stolem.
Část výzdoby zůstává ukrytá pod tenkou vrstvou nahromaděné zeminy. Archeologové proto doufají, že po jejím šetrném odstranění objeví další nápisy, jména nebo tituly, které by konečně mohly prozradit, kdo tajemný Paser skutečně byl.
Hrobku teď čeká záchrana
Práce na místě zdaleka nekončí. Tým chce hrobku nejprve konstrukčně zabezpečit a poté se zaměřit na konzervaci a obnovu nástěnných maleb. Současně bude zkoumat osoby, které zde byly pohřbeny, jejich vzájemné vztahy i postavení hrobky v širším prostoru thébské nekropole.
Objev tak zatím přinesl více otázek než odpovědí. Po třech tisíciletích známe jméno muže, který si nechal hrobku vybudovat. Jeho životní příběh však stále zůstává ukrytý ve zdech, nápisech a podzemních komorách, do nichž archeologové teprve začínají pronikat.