Archeologický zázrak v Karibiku: Našli první vraky skutečných pirátů. Jedna loď může patřit legendě
17. 6. 2026 – 15:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
Archeologové učinili objev, který může přepsat dějiny karibského pirátství. U pobřeží Baham našli první vraky lodí spojené se skutečnými piráty, včetně plavidla, které by mohlo souviset s legendárním Henrym Averym. Pod hladinou se navíc možná skrývají desítky dalších ztracených lodí.
Po více než tři století se skuteční karibští piráti pohybovali na pomezí historie a legend. Jejich příběhy inspirovaly romány, filmy i nekonečné množství dobrodružných mýtů, ale hmatatelných důkazů o jejich skutečném životě se dochovalo překvapivě málo. Teď se však archeologům podařilo něco mimořádného. Na dně bahamských vod objevili první vraky lodí přímo spojené se zlatým věkem pirátství. Mezi rezavými děly, ohořelými trámy a ztracenými artefakty se možná skrývá i stopa po jedné z nejslavnějších pirátských lodí všech dob. Objev otevírá fascinující okno do světa, který byl mnohem nebezpečnější, drsnější a také zajímavější, než jak ho známe z hollywoodských filmů.
Mezinárodní tým archeologů, filmařů a historiků získal historicky první povolení k potápění v uzavřené části přístavu Nassau na ostrově New Providence. Právě toto město bylo na přelomu 17. a 18. století hlavním útočištěm nejslavnějších pirátů své doby. Přístav využívali Černovous, Calico Jack Rackham, Henry Avery, Anne Bonny i Benjamin Hornigold. Odtud vyráželi na loupežné výpravy a sem se vraceli s ukořistěnými poklady.
Výzkumníci během průzkumu objevili šest vraků lodí. Tři z nich lze podle dosavadních poznatků spojit přímo se zlatým věkem pirátství, tedy obdobím mezi osmdesátými lety 17. století a dvacátými lety 18. století.
Spálené lodě a zbraně pirátských legend
Největší pozornost vzbudil vrak nalezený přímo v přístavu Nassau. Archeologové zde našli ohořelý dřevěný trup lodi zasypaný balastními kameny. Právě takto často končily lodě, které piráti přepadli. Po vykradení nákladu, zbraní a cenného vybavení bývala plavidla zapálena a potopena, aby po zločinu nezůstaly žádné důkazy.
Na nalezištích se objevily také železné kanóny, otočná děla, mušketové kulky, dělové koule i brusné kameny používané k ostření mečů. Právě otočná děla patřila k oblíbeným zbraním pirátů, protože dokázala během abordáže zasypat protivníky ničivou palbou.
Některé indicie naznačují, že nalezený vrak by mohl souviset s legendární lodí Fancy, kterou využíval Henry Avery. Ten se v roce 1695 stal nejhledanějším zločincem své doby poté, co uloupil poklad v dnešní hodnotě přesahující stovky milionů korun. Historické prameny uvádějí, že jeho loď byla po loupeži spálena. Definitivní důkazy sice zatím chybí, ale nalezený vrak odpovídá stáří i způsobu konstrukce lodí z Averyho éry.
Průzkum nebyl vůbec jednoduchý. Přístav Nassau je obrovský, dvakrát denně jím proudí silné přílivové proudy a navíc se zde nachází jedna z největších koncentrací žraloků na světě. Přesto se týmu podařilo najít mnohem více, než očekával. V minulosti přitom archeologové předpokládali, že velká část historických stop byla zničena bagrováním dna a moderní výstavbou.
Poklad, který ukazuje skutečný život pirátů
Ne všechny objevené vraky však patřily pirátům. Pod starým mostem v Nassau archeologové našli pozůstatky obchodní lodi z poloviny 18. století. Přestože byla značně poškozena moderní infrastrukturou, ukrývala fascinující náklad. Potápěči objevili skleněné lahve od vína, části lodní kuchyně, dřevěné přepravní bedny a celkem 143 hliněných tabákových dýmek. Ty nesly motivy jednorožce, koruny, koně a britského královského znaku. Odborníci se domnívají, že byly vyrobeny v Londýně ve čtyřicátých a padesátých letech 18. století.
Právě tento vrak ukazuje proměnu Nassau po skončení pirátské éry. Město se postupně měnilo z chaotického doupěte korzárů na běžný obchodní přístav napojený na obchodní síť Britského impéria. Náklad složený z vína a luxusních kuřáckých potřeb dokládá návrat normálního obchodu do oblasti, která byla ještě o několik desetiletí dříve synonymem pro bezpráví.
Archeologové se přitom nezabývali pouze vraky. Studovali stovky let staré mapy a dokumenty, prozkoumávali jeskyně spojované s pirátskými legendami, navštěvovali bývalé plantáže a pátrali po stopách skutečného života v někdejší pirátské metropoli. Podle odborníků měl skutečný Nassau k romantické filmové představě daleko. Město připomínalo spíše drsné pohraniční sídlo plné dobrodruhů, námořníků, obchodníků a psanců než exotický ráj známý z filmů.
A to nejzajímavější možná teprve přijde. Historické záznamy uvádějí, že už v roce 1718 bylo u pobřeží Nassau vidět kolem čtyřiceti vraků lodí zničených piráty. Dosud se podařilo najít jen několik z nich. Pod mořským dnem tak mohou stále čekat desítky dalších vraků a možná i odpovědi na otázky, které historiky fascinují už celé generace.
Nové objevy ukazují, že skutečný příběh karibských pirátů je ještě fascinující než slavné filmové legendy. Pokud budou archeologové ve svém pátrání úspěšní, může se Nassau proměnit v jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť spojených s pirátstvím na světě. A možná právě tam, pod vrstvami písku a korálů, stále odpočívají lodě a tajemství mužů, kteří kdysi ovládali Karibik strachem i odvahou.