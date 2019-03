Arabsko-kurdská koalice ovládla poslední enklávu Islámského státu

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Syrské demokratické síly (SDF) podporované Spojenými státy tvrdí, že mají plně pod kontrolou tábor takzvaného Islámského státu (IS) v jeho poslední enklávě v syrském Baghúzu. Operace zahájená před více než dvěma měsíci ovšem ještě není u konce. Podle mluvčího SDF stále pokračují střety v Baghúzu a IS drží některé rodiny jako lidské štíty.

Arabsko-kurdská koalice SDF dnes oznámila, že získala plnou kontrolu nad táborem, v němž se ukryli zbylí radikálové IS v Baghúzu poblíž hranice Sýrie s Irákem. IS se tam ale stále drží na velmi malém území na břehu Eufratu a čeká se, až se vzdá. Mustafa Bali z SDF řekl Reuters, že očekává porážku zbylých islamistů "velmi brzy". Zmíněný tábor tvořil největší část Baghúzu.

Představitel SDF však podle Reuters potvrdil, že ozbrojené střety v místě nadále pokračují a džihádisté stále drží několik rodin jako lidské štíty.

"Toto není oznámení vítězství, ale významný pokrok v boji proti Daeš," uvedl mluvčí SDF na twitteru, přičemž použil arabskou zkratku pro IS. "Boje ještě neskončily. U řeky je stále několik kapes. Někteří teroristé vzali své děti jako lidské štíty. Odehrávají se občasné střety," dodal mluvčí.

Mluvčí rovněž řekl, že arabsko-kurdská koalice dnes při dobývání tábora zadržela stovky zraněných radikálů z IS. Zranění islamisté podle něj byli převezeni z baghúzské enklávy do provincie Hasaká na severovýchodě Sýrie. Mluvčí také ujistil, že je s nimi zacházeno humánně.

SDF už v předchozím prohlášení sdělily, že při obléhání poslední enklávy IS v Sýrii zajaly 157 "zkušených teroristů", většinou občanů cizích států. Operace byla provedena u Baghúzu na východě Sýrie, který je považován za poslední enklávu IS v zemi, napsala agentura Reuters. Mluvčí arabsko-kurdské koalice SDF v dnešním prohlášení na twitteru neupřesnil, kdy se příslušná operace konala.

SDF, které v Sýrii bojují proti IS, o víkendu oznámily, že z Baghúzu uprchlo od začátku obléhání spojeneckými silami přes 60 tisíc lidí, většinou civilistů. Přibližně 5000 jich v enklávě zůstalo.

Do víkendu se koaličním silám vzdalo na pět tisíc radikálů z IS. Není ale jasné, kolik bojovníků v této oblasti zůstalo. Nepředpokládá se, že v Baghúzu jsou velitelé IS.

Kurdové na severu Sýrie mezitím čelí pohrůžkám silou ze strany syrské vlády. Syrský ministr obrany v pondělí na společné tiskové konferenci se svými protějšky z Iráku a Íránu varoval, že vládní síly region kontrolovaný Kurdy ovládnou silou, pokud se Kurdové nepodřídí vládě v Damašku.

Podle kurdské samosprávy to ukazuje odhodlání Damašku provádět politiku "útlaku a násilí". Samospráva v dnešním prohlášení tvrdí, že syrská vláda se chce "vyhnout mírovému a demokratickému řešení".

Syrská armáda se z kurdského regionu na severu Sýrie stáhla v roce 2012, když tam kurdské milice YPG dobyly větší území. V oblasti pak vznikla de facto autonomní kurdská oblast a mezi režimem a Kurdy panoval křehký mír.

Loni v létě, když se začalo hovořit o odchodu USA ze Sýrie, se kurdská Sjednocená demokratická strana (PYD), jejímž ozbrojeným křídlem jsou YPG, pokoušela s režimem jednat o uznání autonomie. Tu ale Kurdům vláda prezidenta Bašára Asada přiznat odmítá.