Aprílové počasí v plné síle: Nejdřív 22 stupňů, pak zas sníh, hlásí meteorologové
15. 4. 2026 – 8:45 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují na ostré ochlazení po nadcházejícím víkendu.
Meteorologové z ČHMÚ na sociální síti upřesnili předpověď a naznačili, že se počasí bude i nadále chovat způsobem odpovídajícím měsíci. Pokud totiž lze něco označit za pravé aprílové počasí, bude to příští týden.
Tendence přitom bude opačná tomu, co jsme viděli minulý týden, kdy nejdřív mírně sněžilo, aby se pak teploty odrazily vzhůru. Nyní zase čekáme teplo, pak zlom a klidně zase trochu sněhu.
Dnešní ráno bylo prozatím průměrné: „Dnešní teploty budou z dlouhodobého hlediska průměrné. Ranní teploty klesly na 10 až 6 °C. Nejvyšší teplotu mají k 5. hodině SELČ stanice Praha, Klementinum (10,5 °C), Olomouc, Holice (10,1 °C) a Přerov (10,0 °C), naopak nejnižší stanice Sněžka, Poštovna (1,1 °C), Klínovec (1,2 °C), Luční bouda (1,3 °C), mimo hory pak Vrchlabí (4,7 °C),“ informují odborníci.
O nadcházejícím víkendu se máme těšit na velmi teplý den: „V nejbližších dnech bude ubývat oblačnosti a ranní teploty budou klesat. Odpolední maxima budou naopak stoupat a v sobotu se dostanou až na 22 °C,“ předpovídá ČHMÚ.
Pak ale přijde avizovaný zlom: „Na přelomu tohoto a příštího týdne se citelně ochladí a na horách se postupně objeví dokonce i sněhové vločky,“ upozorňují meteorologové.
Propad je dobře vidět i na týdenní předpovědi: V pondělí se teploty mají propadnout zhruba o polovinu na denní maximum 11 °C. V noci bude se rtuť přiblíží nule.
Ochlazení hlásí i předpovědní agregát AccuWeather: Ten čeká největší zimu příští úterý (10 °C). Pak by se mělo zase oteplit.