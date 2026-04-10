Aprílové počasí v plné parádě: Nejdřív sníh, pak dvacet nad nulou, hlásí meteorologové

10. 4. 2026 – 12:13 | Magazín

zdroj: Freepik
Počasí je věrné kalendářnímu měsíci a předvádí opravdu psí kusy. Po prudkém ochlazení už je na obzoru další otočka.

Jak meteorologové avizovali už před časem, teploty se dnes a zítra propadají k nule a často i pod ní. Ze západu navíc přišel i sníh.

Ráno bylo všeobecně velmi mrazivé: „Průměr minimálních teplot u stanic do 600 m je v 5:30 SELČ -3,2 °C a může ještě lehce poklesnout. Většinou je mezi -1 až -6 °C, ale například ve Vrchlabí je kolem -8 °C, V Teplicích nad Metují a v Králíkách kolem -9 °C. V Orlickém Záhoří se blíží teplota -12 °C, ale zde je stanice umístěna v mrazové kotlině.“ hlásili odborníci na sociální síti.

V západní polovině země navíc už od rána sněží a například v Plzni se na chvíli vytvořila i relativně souvislá sněhová pokrývka.

„V intenzivnějších srážkách v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněží i v nižších polohách. Aktuálně máme poměrně výrazné sněžení v Plzni, kde se udržuje už i slabá sněhová pokrývka. Sněžit může v dalších hodinách i na ostatních místech v SZ, Z a JZ polovině Čech, hranice sněžení bude ale velmi proměnlivá,“ uvádí ČHMÚ.

Už o víkendu by se ale mělo zase trochu oteplit: „Sobota bude převážně slunečná, zejména na severovýchodě může být ale po většinu dne více oblačnosti. Během neděle se obloha od západu zatáhne a zejména v severozápadní polovině Čech by mělo zapršet, a to i na horách,“ předpovídají meteorologové.

Teploty o víkendu by se měly přes den pohybovat okolo 12 °C, v noci okolo nuly. Další oteplení pak vidíme v týdenním výhledu ČHMÚ: Přijde na začátku příštího týdne a v jeho průběhu, kdy už bychom měli přes den vidět rtuť na úrovni kolem 17 °C a v noci bezpečně nad nulou.

Předpovědní agregát AccuWeather očekává od pondělí ještě výraznější skok: Hlásí denní teploty 19 °C a noční mezi 5-8 °C.

 

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
