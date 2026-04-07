Aprílové počasí: Teplotní rozdíl mezi nocí a dnem bude skoro 30 stupňů
7. 4. 2026 – 10:36 | Magazín | BS
Meteorologové zveřejnili předpověď na dnešek: Po mrazivé noci přichází relativně teplý den.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili předpověď na dnešek. Nijak zvlášť se nevymyká předpokládanému vývoji, což znamená, že počasí bude celkem normálně odpovídat jarnímu průměru.
A pokud srovnáme tradiční mrazové lokality a jejich noční teplotní hodnoty s tím, kolik můžeme naměřit přes den, dostaneme docela úctyhodné rozpětí.
V noci totiž na některých místech ještě panoval silný mráz: „Teploty se v 5:00 pohybovaly většinou od +3 do -2 °C, pravděpodobně nejnižší teplota byla na Šumavě, na Kvildě-Perle -9,3 °C,“ reportují meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.
„Dnes při slunečném počasí budou teploty odpoledne stoupat na 13 až 17 °C, na severu Čech bude kolem 11 °C, v 1000 m na horách čekáme kolem 6 °C, na Šumavě až 11 °C,“ dodávají výhled na dnešní den.
Ani v dalších dnech by podle týdenní předpovědi ČHMÚ neměly přijít žádné dramatické zvraty: Denní i noční teploty budou podobné minimálně do poloviny dubna.
Podobnou předpověď nabízí i agregát AccuWeather: Do poloviny dubna předpovídá teploty kolísající ve dne okolo 13-15 °C a v noci mírně nad nulou. Poté předpokládá oteplení k denním 18 °C a nočním 5-7 °C.