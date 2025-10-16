Antimonopolní úřad začal posuzovat nákup FC Viktoria Plzeň miliardářem Strnadem
16. 10. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem.
Strnad podíl kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem. Úřad o tom informoval na webu. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblasti provozování fotbalového klubu a souvisejících hospodářských aktivit fotbalových klubů," uvedl ÚOHS. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Antimonopolní úřad v minulosti posuzoval například odkup fotbalového klubu Slavia podnikatelem Pavlem Tykačem.
Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu.
Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Fotbalový klub v tiskové zprávě zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.
Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V tomto týdnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.