ANO, SPD a Motoristé si rozdělili vládní posty, nynější kabinet to kritizuje
11. 10. 2025 – 7:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hnutí ANO, SPD a Motoristé dnes zveřejnili rozdělení postů ve své případné vládě, strany nynější vládní koalice či ekologické organizace to kritizují.
V nové vládě by mělo devět křesel hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři Motoristé. Politici současné vládní koalice zkritizovali třeba to, že zmíněné tři strany řeší nejdříve křesla ve vládě a až poté program svého kabinetu. Ekologická organizace Greenpeace se zase ohradila proti tomu, že by ministerstvo životního prostředí vedl zástupce Motoristů, kteří se staví proti obnovitelným zdrojům a hájí fosilní paliva. Naopak třeba Česká unie sportu ocenila, že by vznikla pozice ministra sportu.
Předseda hnutí ANO a adept na post premiéra Andrej Babiš ve videu na síti X uvedl, že lídři stran dnes jednali zhruba pět hodin. Kromě pozice předsedy vlády chce ANO vést ministerstva financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD by byli v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé by získali ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
Představitelé nynější vlády kritizují složení možné Babišovy vlády i způsob, jakým vzniká. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný se podivil nad tím, že možné budoucí vládní strany si nejprve rozdělily křesla a teprve pak budou jednat o programu. "Ten postup má být přesně opačný, nebo má být souběžný," míní. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že za Babišem nejdříve jezdili jeho budoucí koaliční partneři políbit prsten. "Což nápadně připomínalo nikoli způsoby politické, ale mafiánské," uvedla.
Výborný se také pozastavil nad tím, že obranu má vést nominant hnutí SPD, které zpochybňuje české členství v NATO či vojenskou pomoc Ukrajině, a ministerstvo životního prostředí zase zástupce Motoristů. Podobně se o rozdělení křesel ve vládě vyjádřil šéf Pirátů Zdeněk Hřib. "Do nich by tak mohli usednout lidé jako příznivec nacismu (Filip) Turek, popírač klimatických změn (Petr) Macinka, bývalý agent StB (Oto) Klempíř nebo známý kmotrů Boris Šťastný. To je pro nás naprosto nepřijatelné," napsal na síti X. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že obrana v "proruských rukách" a zahraničí v "příliš vysoko zdvižených rukách" zní jako noční můra.
Ekologická organizace Greenpeace zkritizovala návrh na přidělení ministerstva životního prostředí Motoristům. "Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima i krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu," řekl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková dnes oznámila, že je po nástupu nového kabinetu připravená skončit ve funkci. Strany vznikající nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně zranitelných skupin, uvedla pro Českou televizi.
Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka zase poukázal na to, že ANO navzdory slibům o úsporách chce zřizovat nové ministerstvo. "Hnutí ANO nás všechny ubezpečovalo, jak bude šetřit. A najednou chce zřizovat pro svého koaličního partnera nové ministerstvo sportu a prevence. A neříkali náhodou jediní pravověrní pravičáci Motoristé, že budou ten stát řezat na každém kroku?," tázal se na X.
Babišův kabinet by měl 16 členů, tedy o jednoho méně než má teď současná vláda. V nové vládě nevzniknou posty ministrů pro evropské záležitosti, legislativu a vědu, výzkum a inovace. "Myslím, že to jsou posty, které skutečně nepotřebujeme," řekl Babiš.
Případný vznik pozice ministra sportu ocenila Česká unie sportu, sdružující sportovní svazy a kluby či tělovýchovné jednoty. "Sport, pohyb dětí a prevence civilizačních chorob z nedostatku pohybu se tím stává strategickou prioritou nové vlády," sdělil v tiskovém vyjádření předseda unie Jan Boháč. "Stát potřebuje ministerstvo k plnému využití všech benefitů, které společnosti sport a pohybové aktivity mohou dlouhodobě přinést, jako je například dožití se více let ve zdraví, odolnost vůči stresu a větší ekonomická výkonnost, snížení výdajů na zdravotnictví i civilní připravenost obyvatel na krizové situace," doplnil.
Rozdělení resortů mezi ANO, SPD a Motoristy a možní kandidáti na členy vlády:
|
Strana / hnutí
|
Resort
|
Pravděpodobný nominant
|
ANO
|
Premiér
|
Andrej Babiš
|
ANO
|
Ministerstvo financí
|
Alena Schillerová
|
ANO
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu
|
Karel Havlíček
|
ANO
|
Ministerstvo zdravotnictví
|
Adam Vojtěch
|
ANO
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí
|
Aleš Juchelka
|
ANO
|
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
|
Robert Plaga
|
ANO
|
Ministerstvo vnitra
|
Lubomír Metnar
|
ANO
|
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
Zuzana Schwarz Bařtipánová
|
ANO
|
Ministerstvo spravedlnosti
|
Jeroným Tejc
|
SPD
|
Ministerstvo obrany
|
Jiří Hynek / Jaromír Zůna
|
SPD
|
Ministerstvo zemědělství
|
Martin Šebestyán
|
SPD
|
Ministerstvo dopravy
|
Jiří Svoboda
|
Motoristé
|
Ministerstvo zahraničí
|
Filip Turek
|
Motoristé
|
Ministerstvo kultury
|
Oto Klempíř
|
Motoristé
|
Ministerstvo životního prostředí
|
Petr Macinka
|
Motoristé
|
Ministr sportu, prevence a zdraví
|
Boris Šťastný
Zdroj: dnešní tisková zpráva a informace ČTK