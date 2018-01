ANO nás vyšachovalo, spílá ČSSD. Kloní se prý k SPD a komunistům

Nový polský premiér Mateusz Morawiecki hájí polský soudní systém kritizovaný Evropskou komisí. Podle něj je nezávislejší než ten německý. V rozhovoru s agenturou DPA na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu poukázal na to, že v německém systému vybírají kandidáty na soudce orgány složené z politiků. EU podle něj pranýřuje Varšavu nespravedlivě.

EU poskytne 578 milionů eur (14,7 miliardy Kč) na propojení energetických soustav Španělska a Francie. Chce tak posílit jednu z nepřetíženějších sítí v Evropě. Zatím největší grant EU do energetické infrastruktury je určen na položení kabelu v délce 370 kilometrů pod hladinou Biskajského zálivu. Kapacita pro vzájemné dodávky elektrické energie se tak zdvojnásobí na 5 tisíc megawattů.

Poblíž Milána na severu Itálie ve čtvrtek ráno vykolejil vlak. Při nehodě zemřely nejméně tři osoby, informovala agentura Reuters s odvoláním na hasiče. Ti uvedli, že počet obětí by mohl být až pět.

Brazilský soud ve středu jednomyslně zamítl odvolání exprezidenta Inácia Luly da Silva, odsouzeného loni za korupci, a zvýšil mu trest z devíti na 12 let. Verdikt mu patrně znemožní kandidovat v letošních prezidentských volbách, před nimiž vede v průzkumech, uvedla agentura Reuters. Obhajoba se hodlá odvolat.

