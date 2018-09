ANO, Česko bude bohatší. Zbohatnou ale Češi?

ANKETA KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Uděláme Česko bohatší, slíbil Andrej Babiš. Neřekl však, za čí peníze. A nezmínil ani to, co ze slibovaného bohatství připadne Čechům.

Andrej Babiš tento týden odpálil kampaň k říjnovým volbám do místních zastupitelstev. Prasknou na ni, jak jinak, tuny koblih.

Babiš a klíčoví kandidáti vládního hnutí jimi osladí hromadu slibů. Samé skvělé věci. Jen považte: Investice do silnic a městských okruhů, do stavby bytů, sportovních hal, do hromadné dopravy, do oprav mostů, … a do čeho si vzpomenete. (Program Uděláme Prahu bohatší zde v PDF.)

Proč bohatneme

Klíčové slovo kampaně ANO je bohatství. Uděláme bohaté Česko, bohatou Prahu, bohaté Brno, bohatou Ostravu, bohatou Plzeň, …. bohaté Horní i Dolní Kotěhůlky.

Jak je uděláme bohaté? Babiš slibuje investice. Na ně se však musíte zadlužit, anebo si na ně vydělat. Vláda, ba ani zastupitelstva nevydělávají.

Jenže klid. Zdroje jsou, jak říkal sociální demokrat a bývalý premiér Vladimír Špidla. Jste to vy, kdo pracujete v soukromém sektoru – podnikatelé, zaměstnanci a živnostníci. Do vašich kapes si vláda sáhne pro peníze, které ve volbách slibuje. A Babišova vláda tyto peníze dokáže vybrat, to jí nelze upřít.

Babišovy inovace na ministerstvu financí – elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení DPH – příjmům rozpočtu pomohly. Podle dostupných analýz přispěla elektronická evidence tržeb loni do rozpočtu pěti miliardami korun a sedm až deset miliard je přičítáno kontrolním hlášením.

Mezi roky 2016 a 2017 však vzrostl příjem rozpočtu o víc než 70 miliard. Z toho je patrné, že vyšší příjmy rozpočtu jsou způsobeny především vyšším výkonem ekonomiky, ze kterého státu plynou vyšší daňové příjmy.

Poděkovat za bohatší stát se tedy patří zejména firmám a lidem pracujícím v soukromém sektoru. Vytvářejí zisky, a přitom se obejdou bez dotací.

Lví podíl na českém vzestupu má pochopitelně i dynamická německá ekonomika, jejíž poptávka po dovozu z Česka roste. Dnes tam míří už třetina českého exportu. Takže Danke, Deutschland.

Daně, kam se podíváš

Je fajn žít v bohatém státě, v bohatém městě, v bohaté obci. Ještě příjemnější však je být sám bohatý.

Pravda, našinec bohatne. Zejména ten, který pracuje pro erár. Medián mezd, což je příjem těch, kteří se nacházejí uprostřed příjmů, vzrostl meziročně o devět procent a přesahuje 27 000 korun. Medián platů ve veřejné sféře vyskočil dokonce o 14 procent na 31 000.

Mohl by však být ještě bohatší, kdyby se vláda uskrovnila a vytahovala mu z kapes míň peněz.

Čech jí odvádí víc než desátky. Vláda si vezme přes 40 procent všech prostředků, které firmy platí na průměrnou mzdu. Zdanění práce (odvod ze mzdy) je v Česku sedmé nejvyšší mezi státy OECD.

To ale pochopitelně není vše, co vládě odevzdáte. Když nakupujete, platíte daň z přidané hodnoty (DPH) – za potraviny 15 a za většinu dalšího zboží 21 procent. Z paliva, alkoholu a dalších věci kromě toho odvedete spotřební daň. Když to sečtete dohromady, zjistíte, že vám z výdělku stát sebere kolem 60 procent.

Takže stát může být bohatý. Žádný problém, stačí když vám vláda sáhne do kapsy.

Chtějte hospodárný stát a hospodárná města

Bohatý stát a bohatá města potřebují hlavně politici, aby měli z čeho rozdávat dárky. Třeba slevy na jízdném, které stojí miliardy a které z vašich peněz refundují dopravcům.

Voliči by měli požadovat především hospodárný stát a hospodárná města, míň peněz nabobtnalým úřadům, míň dotací vypaseným velkopodnikatelům, kteří je ze státu sají jako pijavice. A také míň odvodů a daní. Víc bohatství by mělo zůstat u těch, kteří ho svou prací vytvářejí.