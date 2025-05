Ani u oltáře nemáte jistotu. Ženich zmizel hodinu po obřadu

27. 5. 2025 – 10:16 | Zpravodajství | Alex Vávra

Australanka Kylie zažila svatbu, na kterou nikdy nezapomene – její manžel zmizel ještě v den obřadu. Během několika hodin se ukázalo, že celé manželství byla lež a za vším stála zrada z vlastních řad.

Kylie, mladá žena z Austrálie, si myslela, že má za sebou vše, co je potřeba pro pevný a láskyplný vztah. Se svým partnerem chodila dlouhých šest let. Nezažívali žádné vážné konflikty, jejich okolí je vnímalo jako harmonický pár. Svatba se tak zdála být přirozeným vyústěním vztahu, který podle všeho fungoval. Obřad proběhl bez jediného problému. Hosté se bavili, novomanželé se usmívali do objektivů, atmosféra byla plná emocí a naděje. Nic nenasvědčovalo tomu, že všechno, co se dělo, byla pouhá přetvářka. Ještě během focení působil ženich naprosto oddaně a zamilovaně. Pak ale přišel zlom.

Ženich zmizel beze stopy

Večerní hostina, na kterou se všichni těšili, probíhala zvláštně. Ženich se najednou neobjevil. Zpočátku to vypadalo jako drobný zádrhel – možná se zdržel, potřeboval si něco zařídit. Jenže ubíhaly hodiny a ženich stále nikde. Kylie zůstala sama, zmatená, vystrašená a čelila zvědavým pohledům a otázkám. Hosté byli zmatení, atmosféra ztuhla, oslava se změnila v trapné ticho.

Noc strávila sama v apartmá pro novomanžele. Mobil byl tichý, žádné zprávy, žádné vysvětlení. Další dny a týdny nepřinesly žádný posun – žádný kontakt, žádné vysvětlení, žádný návrat. Okolí se ptalo, volalo, psalo. Kylie musela zrušit plánované líbánky a tváří v tvář přiznat, že sama neví, co se vlastně stalo.

Skrytý vztah a největší rána od vlastního příbuzného

Pravda vyšla najevo později. Ukázalo se, že ženich měl už během vztahu poměr. Nešlo však o žádnou náhodnou známost – tou druhou ženou byla Kylieina vlastní sestřenice. Dvojí zrada od dvou lidí, kteří pro ni byli nejbližší, zcela otřásla jejím světem. Zatímco ona plánovala společný život a rodinu, její partner se tajně scházel s někým, kdo jí byl od dětství téměř jako sestra. Kylie s oběma zpřetrhala veškeré vazby. Po několika měsících podala žádost o rozvod. Dnes je oficiálně rozvedená a snaží se jít dál, ale přiznává, že důvěra v lidi se jí obnovuje velmi pomalu.

Manželství bez druhé šance

Zkušenost, kterou si prožila, byla natolik destruktivní, že zcela změnila její pohled na vztahy i manželství. Nevnímá to jako osobní selhání, ale jako důkaz toho, jak dobře mohou někteří lidé skrývat pravdu – někdy celé roky. Pro Kylie už manželství není symbol bezpečí nebo lásky, ale bolestivá připomínka zrady a ponížení. Její příběh se šíří internetem jako varování. Nejde jen o bizarní případ zmizelého ženicha. Jde o důkaz toho, jak snadno se může pod krásnou slupkou ukrývat lež. A jak těžké je pak znovu věřit, milovat a začít znovu.