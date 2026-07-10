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Ani nejlepší SPF vás nezachrání. Dermatologové prozradili, co většina lidí dělá špatně

10. 7. 2026 – 15:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ani nejlepší SPF vás nezachrání. Dermatologové prozradili, co většina lidí dělá špatně
zdroj: Freepik
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Regály drogerií jsou plné opalovacích krémů. SPF 30, SPF 50, minerální, přírodní, voděodolné nebo „reef safe“. Vybrat ten správný není jednoduché a mnoho lidí nakonec sáhne po prvním výrobku, který jim přijde pod ruku.

Dermatologové ale upozorňují, že právě špatná volba může znamenat nejen horší ochranu pokožky, ale také zbytečné podráždění nebo větší zátěž pro životní prostředí.

Nejdřív si ujasněte, jakou máte pleť

Než vložíte opalovací krém do košíku, zamyslete se nad tím, jak vaše pokožka reaguje na slunce. Lidé s citlivou, alergickou nebo dětskou pokožkou často lépe snášejí minerální opalovací krémy s oxidem zinečnatým nebo oxidem titaničitým. Ty vytvářejí na povrchu pokožky ochrannou vrstvu a začínají fungovat hned po nanesení.

Naopak lidé s mastnější pletí nebo ti, kterým vadí bílý film na kůži, často dávají přednost chemickým filtrům. Ty mají lehčí texturu a snadněji se roztírají, ale je potřeba je nanést přibližně 15 až 20 minut před pobytem na slunci.

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Přírodní nemusí znamenat slabší

V posledních letech roste obliba přírodních minerálních opalovacích krémů. Odborníci vysvětlují, že pokud mají širokospektrální ochranu a alespoň SPF 30, chrání pokožku stejně spolehlivě jako kvalitní chemické přípravky. Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým fungují, a v tom, že bývají šetrnější k citlivé pokožce.

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Chcete chránit i moře? Sledujte složení

Pokud trávíte dovolenou u moře, vyplatí se podívat také na seznam účinných látek. Dermatologové doporučují minerální přípravky s oxidem zinečnatým nebo oxidem titaničitým, protože některé chemické filtry, například oxybenzon nebo oktinoxát, jsou spojovány s negativními dopady na korálové útesy. Proto stále více cestovatelů vyhledává opalovací krémy označované jako reef safe. Je ale dobré vědět, že tento výraz není ve všech zemích právně regulovaný, proto je důležitější sledovat samotné složení než marketingové označení na obalu.

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Ani nejlepší SPF vás nezachrání, pokud uděláte tuhle chybu

Dermatologové se shodují, že nejčastější chybou není špatně zvolená značka, ale nedostatečné množství krému. Většina lidí nanese jen polovinu doporučené dávky a ochrana pak výrazně klesá. Opalovací krém je navíc potřeba obnovovat každé dvě hodiny a vždy po koupání, intenzivním pocení nebo osušení ručníkem. Ani voděodolné přípravky nevydrží na pokožce celý den.

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SPF 30 nebo SPF 50?

Řada lidí si myslí, že SPF 50 znamená dvojnásobnou ochranu oproti SPF 25 nebo výrazně vyšší účinnost než SPF 30. Ve skutečnosti je rozdíl mnohem menší. SPF 30 zachytí přibližně 97 procent UVB záření, zatímco SPF 50 kolem 98 procent. Mnohem důležitější než samotné číslo je pravidelné a dostatečné nanášení.

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Jak vybrat správný opalovací krém

  • Citlivá nebo dětská pokožka: minerální filtr s oxidem zinečnatým nebo titaničitým.
  • Mastná pleť: lehké fluidy nebo gely bez mastného filmu.
  • Sport a koupání: voděodolný přípravek s ochranou alespoň SPF 30.
  • Pobyt u moře: minerální složení bez oxybenzonu a oktinoxátu.
  • Každodenní používání: širokospektrální ochrana proti UVA i UVB záření.

Dermatologové mají nakonec jedno společné doporučení. Nejdůležitější není, zda sáhnete po minerálním nebo chemickém přípravku. Rozhodující je, abyste opalovací krém používali pravidelně, nanášeli ho v dostatečném množství a nezapomínali na jeho opakovanou aplikaci během dne.

Tagy:
ochrana slunce opalování krém dermatologie SPF
Zdroje:
aad.org, wsj.com, newsroom.clevelandclinic.org
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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