Aneta Rodová: Případ, který nedává kriminalistům spát
4. 12. 2025 – 11:59 | Magazín | Anna Pecena
Tragická smrt třiadvacetileté Anety Rodové z roku 2014 dodnes vyvolává otázky. Oficiálně šlo o sebevraždu, ale množství nesrovnalostí naznačuje, že případ mohl být vyšetřen nedostatečně. Co přesně se tehdy stalo a proč se o jejím příběhu znovu mluví?
Pozadí záhadné tragédie
Aneta Rodová zemřela 20. září 2014 v pražském bytě, kde s ní byli přítomni ještě dva lidé – její kamarádka a její partner. Podle policejních závěrů měla dívka spáchat sebevraždu způsobem, který je mezi odborníky považován za extrémně neobvyklý. Údajně si způsobila devět až třináct bodných ran do hrudi, některé z nich směřovaly do srdce nebo plic.
Statistiky sebevražd v České republice dlouhodobě ukazují, že ženy používají násilné metody jen velmi zřídka. Pouze přibližně dvě z deseti uskutečněných sebevražd připadají na ženy, a mezi nimi je užití nože naprostou výjimkou. I proto začali kriminalisté i veřejnost pochybovat o tom, zda byl závěr vyšetřování opodstatněný.
Problémy, které vyšetřování provázely
Krátce po uzavření případu se ukázalo několik zásadních nesrovnalostí. Jednou z největších byl fakt, že po pitvě zmizelo Anetino srdce. To znemožnilo jakékoli opakované ohledání ran, a tedy i posouzení, zda jejich charakter odpovídal sebevraždě, nebo spíše útoku třetí osoby.
Další pochybnosti vzbuzovalo množství krve na místě činu. Podle kritiky odborníků bylo podezřele malé, což přivedlo některé forenzní analytiky k úvaze, zda nebylo místo činu před příjezdem záchranářů částečně uklizeno. Svědecké výpovědi navíc obsahovaly rozpory, a to jak v časových údajích, tak v popisu toho, co se v bytě mělo odehrávat.
Případ byl dokonce několikrát znovu otevřen, především pod veřejným tlakem a po zásahu státní zástupkyně. Ani opakované prověřování však nepřineslo jednoznačný závěr.
Nový zájem a dokument, který otevřel staré rány
V roce 2024 se příběh Anety Rodové znovu dostal do centra pozornosti díky dokumentárnímu filmu Aneta. Tvůrci získali přístup k rozsáhlým materiálům, včetně více než tisíce stran policejního spisu. Film upozornil na dalších několik nedostatků vyšetřování a zdůraznil, že závěr o sebevraždě stojí na nepevné půdě. Autoři tvrdí, že možnost cizího zavinění nelze jednoznačně vyloučit.
Veřejnost dokument přijala s mimořádným zájmem a případ se po letech opět stal tématem diskusí, které volají po jeho komplexním a transparentním došetření.
Otázky, které zůstávají
Dodnes není jasné, zda Aneta Rodová spáchala sebevraždu, nebo se stala obětí násilného trestného činu. Některé klíčové důkazy chybí, výpovědi svědků nejsou v souladu a samotný způsob smrti odporuje běžné statistické realitě. Právě proto je tento případ stále živý a rezonuje napříč českou veřejností.
Pokud budeš chtít, mohu připravit časovou osu celého případu nebo shrnutí všech sporných bodů vyšetřování.