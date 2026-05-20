Americký lékař s kontaktem s ebolou podle Vojtěcha Adama nepředstavuje pro naši veřejnost žádné zdravotní riziko
20. 5. 2026 – 14:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer.
USA platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Stát podle ministra proto neuvažuje o využití pohotovostní vojenské nemocnice v Těchoníně, její připravenost ale byla v pondělí prověřena.
"Od počátku, kdy letadlo přistane na letišti, bude pod přísným dohledem. Bude izolován po celé tři týdny," řekl Vojtěch. Muže si na letišti převezme zdravotnická záchranná služba, která ho transportuje do Fakultní nemocnice Bulovka. Ministr doplnil, že všechny složky podobný zásah pravidelně cvičí a mají na něj nastavené standardizované protokoly.
Přímo na letištní ploše podle náměstka ředitele Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy pověřeného jejím řízením Zdeňka Křivánka bude muž přímo na ploše dekontaminován a následně transportován do nemocnice. "Po příletu bude pacient po celou dobu v transportním izolačním prostředku pod kontrolou našich lidí," uvedl. "Nedostane se vůbec do kontaktu s českými občany," doplnil vrchní ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum.
Izolován bude následně ve Fakultní nemocnici Bulovka. "Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného prostoru naší kliniky. V tomto prostoru setrvává až do konce izolace," popsala primářka tamní Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
Zatím podle Vojtěcha není jasné, zda se muž při kontaktu s pacientem s ebolou nakazil. Dokud nebude mít příznaky, bude podle Roháčové v nemocnici pouze na pozorování. "Nebudeme zatím provádět žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, zda je v inkubační době nebo nikoliv," vysvětlila.
Americká strana podle ministra oslovila české ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne, jedinou další zemí, na kterou se obrátila, bylo Německo. "Jsem přesvědčený o tom, že máme pomáhat našim partnerům a spojencům, je to určitý princip solidarity," řekl ministr s tím, že USA transport a hospitalizaci zaplatí. "Je jasné, že to nebude levná záležitost, izolace na speciálním pracovišti bude trvat tři týdny," dodal.
ČR podle Vojtěcha nemá v současné době žádnou další žádost o hospitalizaci lidí po kontaktu s ebolou. Ani by je nepřijala, nemá další kapacity pro cizince. "Naše kapacita je o něco vyšší, ale rezervujeme si ji pro české občany," doplnila Roháčová.
Součástí všech cvičení je podle Fošuma také prověření připravenosti Centra biologické ochrany Těchonín na Orlickoústecku. MZd kvůli tomu podle něj armádu kontaktovalo. "Není problém, abychom to zdravotnické zařízení aktivovali, ale už včera bylo konstatováno, že to není potřeba. Že se výhradně spolehneme na služby zdravotnického zařízení na Bulovce," dodal.