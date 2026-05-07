Americký generál varuje: "Čína je vojensky na úrovni Spojených států"

7. 5. 2026 – 10:57 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

zdroj: Profimedia
Spojené státy už podle některých vysokých vojenských představitelů nemohou považovat Čínu za „téměř rovnocenného“ protivníka. Generálporučík Stephen Sklenka z americké námořní pěchoty nyní prohlásil, že Čína je fakticky vojenským ekvivalentem Spojených států a jakýkoliv budoucí konflikt mezi oběma mocnostmi by byl výrazně náročnější než současné střety na Blízkém východě.

Sklenka, který v rámci Marine Corps zodpovídá za logistiku a vojenské základny, upozornil především na rychlost čínské modernizace. Podle něj Spojené státy dlouhodobě podceňovaly potřebu připravit svou infrastrukturu na konflikt s protivníkem schopným zasahovat americké základny raketami, drony i kybernetickými útoky. Generál proto vyzval k okamžitému posilování ochrany základen a budování odolnější infrastruktury v Tichomoří.

Výroky přicházejí v době rostoucího napětí mezi Washingtonem a Pekingem, zejména kvůli Tchaj-wanu a situaci v Jihočínském moři. Americká armáda v posledních měsících stále častěji upozorňuje, že případná válka s Čínou by měla úplně jiný charakter než konflikty, na které byly USA zvyklé v posledních dekádách.

Velkou roli podle amerických představitelů hraje i čínská průmyslová kapacita. Peking výrazně navýšil výrobu lodí, raket, dronů i moderních letadel a v některých oblastech už podle analytiků překonal tempo amerického zbrojního průmyslu. Čína zároveň pokračuje v intenzivním vývoji stealth dronů, hypersonických zbraní a nových námořních systémů.

Obavy Pentagonu navíc posilují zkušenosti z posledních konfliktů. Válka s Íránem podle amerických médií ukázala, jak rychle mohou moderní konflikty vyčerpat zásoby drahých střel a munice. Jen během několika týdnů měly Spojené státy spotřebovat stovky střel Tomahawk, což otevřelo otázky ohledně připravenosti na dlouhodobý konflikt proti technologicky vyspělému protivníkovi, jakým je právě Čína.

Diskuze kolem Sklenkových výroků se okamžitě rozšířila i na sociálních sítích a vojenských fórech. Zatímco část komentátorů tvrdí, že Čína už dnes dokáže Spojeným státům konkurovat prakticky ve všech klíčových oblastech, jiní upozorňují, že americká armáda má stále výraznou výhodu v bojových zkušenostech, globální logistice a technologickém propojení jednotlivých složek armády.

Zdroje:
Vlastní, The War Zone
Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

