Americké „Trumpovy bitevní lodě“ mají být poháněny jádrem. Námořnictvo odhalilo nové detaily kontroverzního programu
12. 5. 2026 – 14:20 | Magazín | Alexej Chundryl
Americké námořnictvo oznámilo, že připravované bitevní lodě třídy Trump budou využívat jaderný pohon. Informace se objevila v nové třicetileté strategii stavby lodí a představuje zásadní změnu oproti původním plánům. Pokud projekt skutečně vznikne, půjde o první americké jaderně poháněné hladinové bojové lodě od 90. let.
Nové lodě označované jako BBGN mají být obřími raketovými bitevními plavidly o výtlaku až 40 tisíc tun. To je několikanásobně více než u současných torpédoborců třídy Arleigh Burke. Námořnictvo tvrdí, že jaderný pohon umožní lodím delší operační nasazení, vyšší rychlost a hlavně dostatek energie pro budoucí zbraně, jako jsou lasery nebo elektromagnetická děla railgun.
Projekt za desítky miliard dolarů
Program je úzce spojený s Donaldem Trumpem, který novou třídu lodí představil už koncem roku 2025 jako součást svého plánu „Golden Fleet“. Podle současných odhadů má první trojice lodí stát přibližně 43,5 miliardy dolarů a samotní kritici upozorňují, že přechod na jaderný pohon cenu ještě výrazně zvýší.
Námořnictvo zároveň počítá s velmi ambiciózní výzbrojí. Lodě mají nést hypersonické střely Conventional Prompt Strike, až 128 vertikálních odpalovacích sil pro rakety, potenciálně i jaderné střely s plochou dráhou letu. Spekuluje se také o nasazení megawattových laserů a railgunů, které by vyžadovaly obrovské množství elektrické energie a právě proto je jaderný pohon považován za klíčový.
Kritici mluví o zbytečně drahém symbolu
Projekt ale čelí silné kritice části expertů i politiků. Někteří analytici tvrdí, že námořnictvo ve skutečnosti podobně velké bitevní lodě nepotřebuje a že program vznikl spíše z politických důvodů než z reálných vojenských požadavků. Kritici upozorňují i na to, že americké loděnice už nyní nestíhají výrobu ponorek a letadlových lodí, takže další gigantický projekt může situaci ještě zhoršit.
Skeptické reakce se objevily i mezi fanoušky vojenské techniky a odbornou komunitou na internetu. Na Redditu například část diskutujících označila plánovaných 15 až 25 lodí za „naprosté šílenství“ a upozorňuje, že náklady mohou být dlouhodobě neudržitelné.
Přesto americké námořnictvo pokračuje v přípravách programu a první loď by měla být objednána kolem roku 2028. Zda se ale Trumpovy bitevní lodě skutečně dostanou do služby, zůstává nejisté. Mnozí analytici upozorňují, že projekt může po změně administrativy snadno skončit nebo být výrazně omezen.