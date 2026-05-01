Americká zpěvačka Spearsová byla obviněna z řízení pod vlivem alkoholu a drog
1. 5. 2026 – 15:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americká zpěvačka Britney Spearsová byla ve čtvrtek v Kalifornii obviněna z řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog.
Uvedla to agentura AP s odvoláním na úřady. Soudní jednání v tomto případě bylo již dříve stanoveno na 4. května.
Čtyřiačtyřicetiletá popová hvězda byla obviněna z jednoho přestupku spočívajícího v řízení pod kombinovaným vlivem alkoholu a alespoň jedné další drogy, uvedla prokuratura okresu Ventura. Dokument o vzneseném obvinění neupřesňuje druh alkoholu nebo drog podle žalobců Spearsová užila, ani v jakém množství, dodala AP.
Americká hudebnce v dubnu nastoupila do léčebného zařízení pro závislé poté, co byla na začátku března zatčena pro podezření z řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog. Léčbu zahájila dobrovolně, uvedl tehdy podle agentury AP její mluvčí.
Kalifornská dálniční policie 5. března obdržela hlášení, že na silnici v okrese Ventura poblíž hranice s okresem Los Angeles jede vozidlo značky BMW vysokou rychlostí a nevyzpytatelným způsobem. Policie řidičku Spearsovou podrobila testům na přítomnost návykových látek a následně ji zatkla. Po několika hodinách byla zpěvačka propuštěna.
Mluvčí zpěvačky po incidentu označil její jednání za "zcela neomluvitelné" a vyjádřil naději, že se jedná o "první krok k dlouho očekávané změně, která se v životě Britney musí odehrát".
Interpretka hitů jako Toxic, Oops!... I Did It Again nebo ...Baby One More Time má za sebou úspěšnou kariéru plnou zvratů. Spolupracovala s například s producenty Maxem Martinem a Rami Yacoubem, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku "princezna popu". Po úspěšném období však následoval strmý pád. Novou kapitolu v životě začala v listopadu 2021, kdy soud po téměř 14 letech zrušil opatrovnictví, které nad zpěvačkou měl její otec.