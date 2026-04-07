Americká moderátorka Guthrieová se vrátila na obrazovky, poprvé od únosu matky
7. 4. 2026 – 10:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jedna z nejznámějších amerických televizních moderátorek Savannah Guthrieová se vrátila do pořadu The Today Show na stanici NBC, více než dva měsíce poté, co byla unesena její 84letá matka.
Pátrání po ní přitom stále pokračuje.
Guthrieová se do studia vrátila poprvé od 30. ledna. Dva dny po tomto datu byla její matka Nancy nahlášena jako pohřešovaná.
Kolegové moderátoři poznamenali, že mnoho fanoušků Guthrieové dnes stálo před studiem v chladném newyorském ránu s transparenty, které vítaly návrat moderátorky. "Opravdu cítím tu lásku," vzkázala jim a svým kolegům řekla, že je "dobré být zpět".
Vyšetřovatelé se domnívají, že Nancy Guthrieová, která byla naposledy viděna 31. ledna, byla proti své vůli odvedena z domova poblíž Tucsonu ve státě Arizona. Dosud není znám možný motiv a nikdo nebyl zatčen jako podezřelý.
Když dnes hlasatel zpráv o počasí na NBC Al Roker dokončil obvyklou předpověď, poslal kolegyni vzdušný polibek a řekl: "Rád tě vidím, drahá." Guthrieová pak pokračovala ve zprávách jako obvykle a informovala diváky o měsíční misi Artemis II a o finále mužského basketbalového turnaje NCAA.
Moderátorka NBC, jedna z nejznámějších postav ranního vysílání v amerických televizích, se po zmizení matky dočasně stáhla z obrazovek. Minulý měsíc v rozhovoru v The Today Show řekla: "Nemohu se nevrátit. Toto je moje rodina."