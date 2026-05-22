Američan hospitalizovaný v Berlíně s ebolou není dle nemocnice v kritickém stavu
22. 5. 2026 – 14:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký doktor, který se v Kongu nakazil ebolou a je hospitalizovaný v berlínské nemocnici Charité, je podle lékařů výrazně zesláblý.
Jeho stav však není kritický a muž nevyžaduje intenzivní péči ani podporu životních funkcí, informovala agentura Reuters s odkazem na nemocnici. Pacient zůstává v izolaci na specializovaném infekčním oddělení.
Jedná se o 39letého amerického lékaře, který se podle dřívějších informací nakazil při práci v nemocnici ve východokonžské provincii Ituri, kde se aktuálně nachází rozsáhlé ohnisko eboly. Na žádost Spojených států byl převezen do Německa a hospitalizován na specializovaném izolovaném oddělení nemocnice Charité, která patří mezi evropská centra pro vysoce nakažlivé choroby.
Nemocnice zároveň uvedla, že jeho manželka a čtyři děti, kteří byli po příjezdu do Německa preventivně izolováni jako vysoce rizikové kontakty, nevykazují žádné příznaky nákazy. Jejich první testy byly negativní, zůstávají nicméně v karanténě v oddělené části zařízení a lékaři je budou dál sledovat.
Charité už dříve ujistila, že je vybavena pro léčbu vysoce nakažlivých nemocí včetně eboly a že disponuje izolovanými jednotkami s přísnými biologickými bezpečnostními režimy.
Současné ohnisko eboly v Kongu a Ugandě si podle Reuters vyžádalo již více než 130 obětí. Agentura AFP však uvádí až 160 úmrtí. Světová zdravotnická organizace označila situaci za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a varuje před dalším možným šířením v regionu i mimo něj.