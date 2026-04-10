Amazon naštval čtenáře, jejich čtečky přestanou fungovat

10. 4. 2026 – 10:32 | Magazín | Tamara Černá

Amazon naštval čtenáře, jejich čtečky přestanou fungovat
zdroj: Profimedia
Podle informací deníku The Guardian přestanou od 20. května 2026 fungovat některé klíčové online služby na modelech uvedených na trh v roce 2012 a dříve. Tato zařízení tak sice zůstanou funkční pro čtení již staženého obsahu, ale přijdou o přístup k online funkcím, včetně nákupu a stahování nových knih přímo z Kindle Store.

Rozhodnutí společnosti Amazon ukončit podporu starších čteček Kindle vyvolalo mezi uživateli výraznou odezvu a znovu otevřelo debatu o životnosti digitálních zařízení. 

Z praktického hlediska to znamená, že uživatelé starších zařízení nebudou moci své čtečky plnohodnotně používat tak, jak byli zvyklí. Zásadní omezení nastává zejména v případě resetování zařízení, kdy už nebude možné Kindle znovu propojit s uživatelským účtem a obnovit knihovnu. Přestože existují alternativní způsoby, jak do zařízení dostat obsah, například přes počítač, komfort a jednoduchost, které byly pro ekosystém Kindle klíčové, tím výrazně utrpí.

Reakce uživatelů ukazují, že nejde jen o technickou změnu, ale i o zásah do dlouhodobého vztahu ke konkrétním zařízením. Starší modely Kindle si získaly popularitu díky své jednoduchosti, spolehlivosti a dlouhé výdrži, a mnozí čtenáři je využívají dodnes bez výrazných problémů. Právě skutečnost, že plně funkční zařízení přichází o zásadní část svých možností, vede k pocitu, že jsou uživatelé nepřímo nuceni k upgradu.

Kritika se objevuje i v souvislosti s environmentálním dopadem. Ukončení podpory může vést k tomu, že část zařízení skončí jako elektronický odpad, přestože by technicky mohla sloužit ještě několik let. Tento aspekt zapadá do širší debaty o plánovaném zastarávání a odpovědnosti technologických firem za životní cyklus jejich produktů.

Amazon své rozhodnutí obhajuje tím, že starší hardware již nedokáže efektivně podporovat moderní služby a bezpečnostní standardy. Firma zároveň nabízí uživatelům zvýhodněné podmínky při přechodu na novější modely. Situace kolem Kindle tak ilustruje širší trend, kdy technologické společnosti postupně ukončují podporu starších zařízení, což sice umožňuje rozvoj nových funkcí, ale zároveň přináší otázky ohledně udržitelnosti a práv uživatelů.

Modely, které přijdou o podporu jsou: Kindle: Kindle 1st generation (2007), Kindle DX a DX Graphite (2009 a 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012) a Kindle Paperwhite 1st generation (2012), Kindle Fire 1st generation (2011), Kindle Fire 2nd generation (2012), Kindle Fire HD 7 (2012), Kindle Fire HD 8.9 (2012).
čtečky kindle Amazon
Zdroje:
The Guardian
Tamara Černá
Novinářka z Jičína, která se zaměřuje na společenská témata, spotřebitelská práva a každodenní realitu běžných lidí. Věří, že i zdánlivě malý příběh může odhalit hlubší struktury společnosti. Své první zkušenosti sbírala v regionálních redakcích. Dnes přispívá do několika českých online magazínů. Ve volném čase ráda čte moderní francouzskou beletrii, cestuje po bývalých průmyslových městech a fotografuje opuštěné krajiny.

