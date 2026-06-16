Alergie na vodu, slunce i cvičení. Pět neuvěřitelných reakcí, které skutečně existují
16. 6. 2026 – 6:50 | Magazín | Alex Vávra
Voda, sluneční světlo, chlad nebo obyčejné cvičení. Věci, které většina lidí považuje za naprosto běžnou součást života, mohou u některých jedinců vyvolat bolestivé reakce, kopřivku nebo dokonce život ohrožující stavy. Seznamte se s pěti nejpodivnějšími alergiemi a poruchami přecitlivělosti, které medicína zná.
Když se mluví o alergiích, většina lidí si vybaví pylová zrna poletující jarním vzduchem, prach v domácnosti, zvířecí srst nebo problematické potraviny. Miliony lidí po celém světě každoročně bojují se sezónními alergiemi a lékárny nabízejí nepřeberné množství přípravků na zmírnění jejich příznaků. Vedle těchto běžných obtíží však existuje skupina mimořádně vzácných onemocnění, která působí téměř neuvěřitelně.
Některé z nich nejsou alergiemi v pravém slova smyslu, protože je nespouští konkrétní alergen. Přesto se v těle projevují podobně. Vyvolávají svědění, kopřivku, otoky, zarudnutí nebo dokonce závažné reakce ohrožující život. Jejich společným jmenovatelem je fakt, že spouštěčem bývají zcela běžné věci, se kterými se většina lidí setkává každý den bez jakýchkoli následků.
Voda, slunce a obyčejný dotek jako zdroj problémů
Jedním z nejpodivnějších známých onemocnění je aquagenní kopřivka, někdy označovaná jako alergie na vodu. Přestože lidské tělo tvoří z velké části právě voda, kontakt s ní může u postižených vyvolat bolestivou kožní reakci. Nezáleží přitom na tom, zda jde o déšť, pot, slzy, bazén nebo obyčejnou sprchu.
Během několika minut po kontaktu se objevují pupeny, pálení a svědění kůže. Potíže mohou přetrvávat desítky minut i několik hodin. Od prvního zdokumentovaného případu v roce 1964 bylo zaznamenáno jen několik desítek pacientů, což z této poruchy činí jednu z nejvzácnějších forem přecitlivělosti vůbec. Podobně komplikovaný je život lidí trpících solární kopřivkou. U nich vyvolává problémy sluneční nebo dokonce některé formy viditelného světla. Po pobytu na slunci se rychle objevuje svědění, zarudnutí a otoky. Někdy stačí pouhých několik minut venku.
Obtíže mohou nastat dokonce i tehdy, když světlo proniká přes tenké oblečení nebo okno. Proto jsou pacienti často odkázáni na ochranné oděvy, kvalitní opalovací krémy a pečlivé plánování pobytu venku. Pro většinu lidí představuje slunečný den příjemnou součást života, pro ně však znamená potenciální zdravotní komplikaci.
Neméně zvláštní je dermografismus, známý také jako psaní na kůži. U lidí s touto poruchou vyvolá i lehké poškrábání nebo tlak vznik vystouplých červených stop. Ty přesně kopírují místo podráždění, takže je možné na kůži kreslit obrazce nebo psát písmena.
Příčinou je nadměrné uvolňování histaminu v reakci na mechanické podráždění. Přestože může stav působit dramaticky, většinou nepředstavuje vážné zdravotní riziko a projevy během jedné hodiny samovolně mizí. Nepříjemné však mohou být například těsné oděvy, popruhy batohů nebo náhodná škrábnutí.
Když tělo reaguje na chlad nebo sport
Další neobvyklou diagnózou je chladová kopřivka. Zatímco většina lidí vnímá chlad jen jako nepříjemný pocit, u postižených může vyvolat výraznou reakci organismu. Stačí studený vítr, ledový nápoj nebo kontakt se studenou vodou.
Na kůži se objevují svědivé pupeny a otoky, ale v některých případech může být reakce mnohem závažnější. Pokud je chladu vystaveno větší množství povrchu těla najednou, například při skoku do studeného jezera, může dojít k prudkému poklesu krevního tlaku, závratím nebo ztrátě vědomí. Ve výjimečných případech se může rozvinout anafylaxe, tedy život ohrožující reakce vyžadující okamžitou lékařskou pomoc. Pacienti proto často nosí pohotovostní léky a snaží se vyhýbat prudkým změnám teplot.
Možná největší překvapení představuje alergická reakce spojená s cvičením. Fyzická aktivita je obecně považována za jeden ze základních pilířů zdravého životního stylu, ale u malé skupiny lidí může právě pohyb vyvolat kopřivku, svědění a otoky. V nejzávažnější formě může dojít až k námahou vyvolané anafylaxi, při níž se přidávají dechové obtíže, slabost, závratě a nebezpečný pokles krevního tlaku. Přestože se jedná o velmi vzácný stav, lékaři jej dobře znají a dokumentují.
Ještě zajímavější je skutečnost, že u některých pacientů nestačí samotné cvičení. Potíže se objeví pouze tehdy, pokud před sportem snědí určitou potravinu. Nejčastěji bývá problémem pšenice, mořské plody nebo některé druhy ovoce. Samostatně přitom ani cvičení, ani daná potravina reakci nevyvolají. Nebezpečná je až jejich kombinace.
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Tyto neobvyklé zdravotní stavy ukazují, jak složitě funguje lidský imunitní systém. Přestože postihují jen malou část populace, výrazně ovlivňují každodenní život nemocných. Činnosti, které většina lidí považuje za samozřejmé – osprchovat se, vyjít na slunce, jít si zaběhat nebo se vykoupat v jezeře – se pro ně mohou změnit v potenciální zdravotní riziko.
Právě proto patří tyto vzácné poruchy mezi nejzajímavější oblasti moderní medicíny. Připomínají totiž, že lidské tělo dokáže někdy reagovat překvapivými způsoby i na podněty, které jsou pro ostatní zcela neškodné.