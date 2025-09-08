Alcaraz ve strhujícím finále US Open porazil Sinnera a je se světovou jedničkou. Odnáší si rekordní výhru.
8. 9. 2025 – 0:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Carlos Alcaraz navázal na svůj majestátní triumf z letošního French Open a ovládl další grandslam – US Open – když ve spektakulárním finále porazil Jannika Sinnera 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Šlo o historicky třetí finále Grand Slamu v řadě mezi oběma rivaly, což v tenisovém světě nemá obdoby.
Začátek finále byl posunut o půl hodinu kvůli mimořádným bezpečnostním opatřením spojeným s přítomností Donalda Trumpa v hledišti. Diváci byli nuceni vstupovat do areálu pouze jedním vchodem, což vytvořilo dlouhé fronty a frustraci mezi přítomnými – někteří dokonce skandovali „Let us in!“ Tento nepředvídaný logistický zmatek výrazně ovlivnil atmosféru a mohl zkoušet i nervy hráčů, přesto se Alcaraz dokázal výjimečně koncentrovat.
Hra sama o sobě patřila Alcarazovi. Španěl dominoval prvním setem 6-2 okázalými drop shoty i agresivním servisem. Sinner se však nevzdal a druhou sadu získal 6-3 – jeho net play a spolehlivost v základní hře přinesly obrat. Třetí sada přinesla Alcarazovu show: povedené odpaly a rychlé zakončení 6-1, včetně vítězné hry od stavu 5-0. Čtvrtý set byl definován klíčovým brejkem ve 5. gamu, který zápas definitivně rozhodl a poslal ho na Alcarazovu účet.
Po zápase Alcaraz ocenil soupeře i svůj tým:
„Chci začít s Jannikem: neuvěřitelné, co předvádíš celou sezónu... Vidím tě častěji než svou rodinu... je výjimečné sdílet kurt i šatnu s tebou.“
„Jsem opravdu hrdý na lidi kolem mě… každé mé vítězství je i jejich zásluha – toto není jinak, je i jejich.“
Sinner neponechal nic náhodě a projevil sportovního ducha:
Dnes jsem dal do toho všechno. Více jsem už udělat nemohl, dnes to nestačilo, ale gratuluji Carlosovi a jeho týmu. Užij si to, je to skvělý okamžik.
Alcaraz si odnáší svou šestou grandslamovou trofej, druhou z US Open, a zároveň se vrací na první místo ATP žebříčku – opět převzal korunu světové jedničky od Sinnera . Jeho výhra je doprovázena rekordním šekem na 5 milionů dolarů, což představuje nejvyšší tenisovou výhru v historii grandslamu.
Po dramatickém finále převzal Carlos Alcaraz vítěznou trofej z rukou tenisové legendy Ivana Lendla. Československý rodák a osminásobný grandslamový šampion předal 22letému Španělovi symbol triumfu na US Open a zároveň návratu na post světové jedničky. Atmosféra při ceremoniálu byla elektrizující – Alcaraz děkoval rodině, týmu i fanouškům a nad hlavou držel trofej, která potvrzuje jeho status jednoho z největších talentů moderního tenisu.
Rivalita Alcaraz–Sinner dál nabírá na intenzitě a už teď působí jako budoucí tenisový „Big Two“. Alcarazův výkon ve finále byl působivý, elegantní a sebevědomý, navíc prokázal schopnost ustát i krizové okamžiky na kurtu i mimo něj. Jeho cesta vzhůru se tak zdá být neochvějná. Jak sám při slavnostním ceremoniálu zdůraznil, toto vítězství není jen jeho osobním triumfem, ale i úspěchem všech, kteří stojí po jeho boku.