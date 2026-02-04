Albert spustil slevovou smršť: káva šla s cenou o stovku dolů!
4. 2. 2026 – 10:41 | Zprávy | Anna Pecena
Valentýn letos nemusí zruinovat peněženku. Albert totiž vytáhl leták, který cílí přímo na instinkt lovce slev. Kuře za cenu oběda, pivo levnější než voda a základní potraviny s cenami, jaké jsme dlouho neviděli. Nabídka platí od 4. 2. do 10. 2. 2026 a některé položky mizí rychle.
Maso a čerstvé potraviny táhnou nejvíc
Největší pozornost budí kuře bez drobů. Celé chlazené kuře vyjde na 59,90 Kč za kilogram, což znamená slevu čtyřicet procent oproti běžné ceně. Limit je šest kusů na den, což samo o sobě napovídá, že Albert čeká nápor.
Silnou položkou je i salátová okurka hadovka za 15,90 Kč za kus. Bez aplikace sice stojí 18,90 Kč, ale i tak jde o cenu, která se dnes vidí málokdy. Do kuchyně se hodí také Kunín smetana ke šlehání 31 %, balení 200 g za 22,90 Kč. Sleva činí 42 % a jde o jeden z nejlevnějších smetanových produktů v aktuální nabídce.
Milovníci sýrů nepřehlédnou Král Sýrů Hermelín. Balení 120 g je za 29,90 Kč, což znamená padesátiprocentní slevu. Ideální základ pro rychlou večeři nebo klasický „hospoda styl“ doma.
Základní potraviny za ceny z minulosti
Mléko trvanlivé polotučné od Madety nebo Tatray vyjde na 9,90 Kč za litr. Běžná cena je 24,90 Kč, takže sleva je víc než citelná. Limit je 49 kusů na den, což už zní skoro absurdně, ale jasně ukazuje, jak agresivní tah tohle je.
Slunečnicový olej Gustona v litrové lahvi stojí 29,90 Kč. Běžná cena je 49,90 Kč a denní limit 16 kusů. Pro domácnosti, které vaří pravidelně, jde o jednu z nejpraktičtějších slev celého letáku.
Káva, pivo a další lákadla
Jihlavanka Standard, mletá káva 1 kg, je za 239 Kč. Bez aplikace vyjde na 269 Kč, přičemž běžná cena je téměř čtyři stovky. Sleva je tedy znatelná a potěší každého, kdo kávu bere jako denní nutnost.
Pivní sekce boduje Velkopopovickým Kozlem 11°. Plechovka 0,5 l stojí 17,90 Kč, běžně 25,90 Kč. Na večerní posezení nebo víkendovou zásobu ideální.
Za zmínku stojí i Velvet toaletní papír, deset rolí za 59,90 Kč, což je sleva čtyřicet procent. Praktická položka, kterou člověk koupí bez přemýšlení.
Celkově leták Albertu sází na silné, srozumitelné ceny a základní sortiment. Nejde o exotické produkty, ale o věci, které doma používá skoro každý. Právě proto tahle nabídka působí tak nebezpečně lákavě. Pokud někdy dává smysl jít „jen pro pár věcí“ a odejít s plným košíkem, je to právě teď. Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026.