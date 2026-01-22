Dnes je čtvrtek 22. ledna 2026., Svátek má Slavomír
Albert rozjíždí cenový masakr: kilo masa pod stovku

22. 1. 2026 – 7:33 | Zprávy | Anna Pecena

nákupy v albertuzdroj: AI DALL-e
Od 21. 1. do 27. 1. 2026 se v Albertu rozjíždí další kolo agresivních slev. Leták sází na jednoduchou strategii: běžné potraviny, které kupuje skoro každý, ale za ceny, jež vypadají spíš jako z jiného desetiletí. Maso pod stovku, pečivo za drobné a základní potraviny s výraznými procenty dolů.

Maso a čerstvé potraviny v hlavní roli

Největší pozornost na sebe strhává vepřová pečeně bez kosti v celku. Kilo vyjde na 89,90 Kč, což při slevě 58 % patří k nejvýraznějším položkám celého letáku. Pro domácnosti, které vaří na několik dní dopředu, jde o jasný tahák. Stejně tak červená jablka za 15,90 Kč za kilogram potvrzují, že Albert tentokrát cílí na klasický rodinný nákup, nikoli jen na doplňkové zboží.

V chladicích boxech zaujme také Actimel Jahoda nebo Borůvka v XXL balení 12×100 g za 89,90 Kč. Sleva 40 % z něj dělá jednu z nejvýhodnějších akčních nabídek v této kategorii. K tomu se přidává Hollandia Selský jogurt 200 g za 9,90 Kč, což je cena, kterou si mnozí pamatují spíš z minulých let než z aktuálních letáků.

Sladkosti, olej a drogerie jako bonus

Albert ale nevsadil jen na čerstvé zboží. Kinder čokoláda stojí 34,90 Kč za 100 g, tedy o 30 % méně než běžně. Jde o typickou impulzní položku, kterou zákazníci přihodí do košíku bez dlouhého rozmýšlení. Podobně funguje i Gustona slunečnicový olej za 29,90 Kč za litr, což je nabídka, která zaujme hlavně při dnešních cenách základních surovin.

V drogistické části letáku se objevuje Velvet toaletní papír v balení 16 rolí za 99,90 Kč. Sleva 37 % dělá z této položky jednu z nejvýraznějších mimo potravinovou sekci a potvrzuje, že Albert chce pokrýt celý běžný nákup.

Pečivo a uzeniny za ceny, které se nevidí každý den

Pozornost si zaslouží i kornbageta s kváskem za 6,90 Kč. Sleva 53 % z ní dělá ideální doplněk k masovým a uzenářským položkám. Právě uzeniny zastupuje šunka standard z Albertova uzenářství, která vyjde na 13,90 Kč za 100 g. Sleva 36 % cílí na zákazníky, kteří chtějí kvalitu, ale hlídají rozpočet.

Celkově leták působí jako promyšlený útok na peněženky konkurence. Albert sází na jistotu: známé značky, základní potraviny a ceny, které nutí minimálně k zamyšlení, jestli se nákup nevyplatí naplánovat právě teď. Platí to ale jen od 21. 1. do 27. 1. 2026, a to je přesně ten detail, který dělá z celé akce závod s časem.

potraviny slevy nákupy Albert akce
Zdroje:
Albert.cz, kupi.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

