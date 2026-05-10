Akupunktura rozděluje svět medicíny. Funguje, nebo jde jen o placebo?
10. 5. 2026 – 8:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tenké jehly, tisíciletá tradice a moderní věda, která se stále snaží přijít na kloub tomu, proč akupunktura některým lidem skutečně ulevuje od bolesti. Zatímco jedni ji považují za účinnou doplňkovou léčbu, druzí ji označují za placebo. Jak tedy akupunktura funguje a co o ní dnes ví medicína?
Představa, že několik tenkých jehel dokáže utišit silnou bolest, zní téměř neuvěřitelně. Přesto miliony lidí po celém světě pravidelně vyhledávají akupunkturu kvůli migrénám, bolestem zad, kloubů nebo chronickému napětí. Zatímco jedni na ni nedají dopustit a popisují výraznou úlevu, druzí ji označují za placebo bez skutečného vědeckého základu. Právě tento střet mezi starověkou tradicí a moderní medicínou dělá z akupunktury jednu z nejdiskutovanějších léčebných metod současnosti.
Kořeny akupunktury sahají více než dva tisíce let do starověké Číny. Tradiční čínská medicína vychází z přesvědčení, že lidským tělem proudí životní energie qi prostřednictvím drah nazývaných meridiány. Pokud se proudění naruší, vzniká nemoc nebo bolest. Úkolem akupunktury má být obnovení rovnováhy stimulací přesně určených bodů na těle.
Moderní věda však existenci qi ani meridiánů nikdy nepotvrdila. Přesto výzkumníci v posledních letech stále častěji zkoumají, co se v těle během akupunktury skutečně odehrává. Některé studie ukazují, že vpich jehly může aktivovat nervová zakončení, ovlivňovat imunitní systém a podporovat uvolňování látek, které tlumí bolest. Funkční magnetická rezonance dokonce zaznamenala změny mozkové aktivity po stimulaci určitých akupunkturních bodů.
Právě zde začíná největší paradox akupunktury. Tradiční vysvětlení zůstává z pohledu moderní medicíny problematické, ale samotný efekt na některé pacienty nelze jednoduše ignorovat.
Jak akupunktura funguje a proč ji lidé vyhledávají
Během běžného sezení akupunkturista zavádí několik velmi tenkých jehel do vybraných míst na těle. Jehly bývají z nerezové oceli a zůstávají v těle obvykle deset až dvacet minut. Některé techniky využívají také elektrickou stimulaci, zahřívání jehel nebo baňkování. Pacienti často popisují tlak, brnění nebo tupý pocit napětí v místě vpichu. V tradiční čínské medicíně se tento jev označuje jako de qi a považuje se za známku správné stimulace. Západní medicína ho interpretuje spíše jako reakci nervů a tkání na mechanický podnět.
Akupunktura se dnes používá především jako doplňková metoda při léčbě bolesti. Nejčastěji jde o bolesti zad, krční páteře, migrény, artrózu nebo svalové napětí. Některé nemocnice ji zařazují i do rehabilitačních programů nebo péče o pacienty s chronickou bolestí.
Výsledky vědeckých studií jsou ale rozporuplné. Část výzkumů potvrzuje krátkodobou úlevu od bolesti a nižší spotřebu léků proti bolesti. Jiné studie naopak ukazují, že rozdíl mezi skutečnou a simulovanou akupunkturou je minimální. Organizace zabývající se medicínou založenou na důkazech opakovaně upozorňují, že pro mnoho zdravotních problémů neexistují dostatečně silné důkazy o účinnosti.
Přesto zájem o akupunkturu dál roste. V některých zemích ji částečně hradí zdravotní pojišťovny a celosvětový trh s akupunkturou má hodnotu desítek miliard dolarů. Pro mnoho lidí představuje možnost, jak zmírnit bolest bez dlouhodobého užívání silných léků.
Bezpečnost, rizika a kritika odborníků
Akupunktura je obecně považována za relativně bezpečnou, pokud ji provádí zkušený odborník používající sterilní jednorázové jehly. Nejčastějšími vedlejšími účinky bývají drobné modřiny, bolestivost nebo krátkodobé závratě.
Ve vzácných případech však může dojít i k závažným komplikacím. Lékařská literatura popisuje pneumotorax, infekce, poranění nervů, poškození orgánů nebo srdeční tamponádu. Některé případy skončily smrtí. Většina těchto komplikací byla spojena s nedostatečnou hygienou nebo špatně provedenou technikou.
Rizikem může být také situace, kdy pacient kvůli víře v alternativní léčbu odkládá klasickou medicínskou péči. Kritici upozorňují, že akupunktura je stále založena na teoriích, které nejsou vědecky potvrzené, a část odborníků ji proto označuje za pseudovědu.
Zastánci naopak tvrdí, že moderní medicína stále neumí plně vysvětlit všechny mechanismy bolesti a že zkušenosti milionů pacientů nelze jednoduše odmítnout. Nové zobrazovací technologie a kvalitnější klinické studie podle nich ukazují, že účinky akupunktury nejsou pouze otázkou víry nebo placebo efektu.
Možná právě proto zůstává akupunktura tak fascinující. Na jedné straně stojí starověká filozofie, na druhé moderní laboratoře a magnetické rezonance. A mezi nimi pacienti, kteří hledají úlevu od bolesti bez ohledu na to, zda přichází prostřednictvím energie qi, nervových drah nebo dosud ne zcela pochopených reakcí lidského těla.
Ať už bude budoucnost akupunktury jakákoli, jedno je jisté: debata o jejím skutečném účinku ještě zdaleka neskončila.