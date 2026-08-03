Aktéři odmítají obžalobu v bitcoinové kauze, nemá prý oporu ve vyšetřování
3. 8. 2026 – 16:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Aktéři bitcoinové kauzy nesouhlasí s podanou obžalobou, nemá podle nich oporu ve vyšetřování.
Podle bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) se zatím neprokázalo, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Advokát Kárim Titz kritizuje postup policie a státního zastupitelství, který pokládá za účelový, stejně jako advokát Tomáše Jiřikovského Martin Kotrbáček. S obžalobou nesouhlasí ani další z aktérů, bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.
Blažek zatím obžalobu nemá k dispozici. "Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované BTC (bitcoiny) pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání, nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež," uvedl Blažek na síti X.
"S obžalobou, která nemá oporu v provedeném vyšetřování ani v souvisejících rozhodnutích soudů, nesouhlasím," sdělil ČTK Daňhel.
Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ke Krajskému soudu v Brně. Kdyby to žalobci nestihli do poloviny srpna, Jiřikovský, který je jako jediný ve vazbě, by se patrně dostal na svobodu.
"Způsob, jakým bylo vedeno zejména závěrečné stadium přípravného řízení, nemá se spravedlivým procesem mnoho společného. Procesní práva obhajoby byla opakovaně krácena a celý postup směřoval k jedinému cíli - udržet mého klienta ve vazbě a vyvinout na něj maximální tlak, aby označil další osoby," uvedl na dotaz ČTK Jiřikovského advokát Martin Kotrbáček.
"Proti tomuto postupu jsme se bránili průběžně. Řada našich stížností, včetně vazebních, je dosud u Ústavního soudu nevyřízena. Mám za to, že orgánům činným v trestním řízení šlo primárně o něco jiného než o zjištění skutkového stavu," doplnil Kotrbáček.
Podle Titzova právního zástupce Lukáše Trojana trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. "Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet," uvedl Trojan ve vyjádření, které poskytl ČTK.
"Klient věří ve spravedlivý soudní proces a je připraven v rámci své obhajoby využít veškeré dostupné právní prostředky, bez ohledu na právní či mediální tlak, kterému je podrobován," doplnil Trojan. Titz se nedávno obrátil také na Ústavní soud. Žádal předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu.
Trojan poukázal také na to, že od zahájení trestního stíhání k podání obžaloby uplynuly u jeho klienta jen tři měsíce, spisový materiál však má 23.000 stran, což komplikuje obhajobu. Zajištění nemovitého majetku a všech bankovních účtů pokládá obhajoba za nepřiměřené opatření, které vytváří extrémní tlak na Titze a jeho nejbližší okolí.
Jiřikovskému navrhuje žalobkyně uložení souhrnného trestu 20 let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z této činnosti. Trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení, ze kterého byl podmíněně propuštěn. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje státní zástupkyně uložení dalších devíti let vězení.
Advokát Jiřikovského zatím čeká na doručení obžaloby. "Právní kvalifikace i výše navrhovaných trestů nám známy jsou - Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám je v průběhu přípravného řízení opakovaně a s viditelnou chutí připomínalo. Dvacet let a k tomu dalších devět. Nechť si každý udělá vlastní názor o tom, čemu takový návrh slouží," uvedl Kotrbáček.
Pro Blažka a Daňhela žádá státní zástupkyně trest 6,5 roku, pro Titze jako údajného organizátora osm let.
Titz byl původně Jiřikovského advokátem. Poté, co se sám zařadil mezi obviněné, už jako právní zástupce v kauze vystupovat nemůže. V seznamu České advokátní komory je ale nadále veden jako aktivní advokát. Blažek má výkon advokacie pozastavený od roku 2012.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského. Programátor se dostal ke kryptoměně po propuštění z vězení, kde si odpykával trest za provozování on-line tržiště s prodejem drog.