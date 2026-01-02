Akcie ve světě loni zpevnily, hlavní americký index S&P 500 asi o pětinu
2. 1. 2026 – 14:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny akcií ve světě se loni vesměs zvyšovaly.
Hlavní americký akciový index S&P 500 zpevnil o více než pětinu a index Nasdaq Composite, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, vzrostl o 21 procent. Výrazné zisky si připsaly také evropské, japonské a čínské akcie, vyplývá z burzovních statistik. Z hlediska sektorů dominovaly akcie těžařů drahých kovů, hlavně zlata, a dále zbrojařské firmy, evropské banky a podniky zaměřené na využívání vesmíru.
"Globálním akciím se loni velmi dobře dařilo. Podle Bloomberg World index, který měří výkonnost globálních akcií s velkou a střední tržní kapitalizací, vzrostla hodnota globálních akcií vyjádřená v dolarech o 20 procent," uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.
Americký index Nasdaq 100 vzrostl zejména díky nadšení z umělé inteligence (AI). "Novou hvězdou amerického trhu se po Nvidii stala společnost Alphabet, matka Googlu, jejíž akcie si od začátku roku připsaly až 66 procent," řekl ČTK analytik Portu Marek Pokorný. Akcie Nvidie loni vzrostly o 34 procent, Apple přidal 11,5 procenta, Microsoft 15,5 procenta, Amazon 4,8 procenta, Meta Platforms 10,1 procenta a Tesla 18,6 procenta.
V Evropě se s nárůstem o 22,9 procenta dařilo především německému indexu DAX. Investoři oceňují zrušení dluhové brzdy a velké fiskální pobídky k oživení německé ekonomiky, která je největší v Evropě. Index akcií z eurozóny Euro Stoxx 50 zpevnil o 18,7 procenta, panevropský index STOXX Europe 600 přidal 16,7 procenta. Rekordy lámal i britský index FTSE 100, který zpevnil o 21 procent.
Mezi nejziskovější trhy se loni zařadilo Polsko spolu s Jižní Koreou nebo Japonskem. Korejský index Kospi vzrostl o 80 procent, zatímco polský WIG20 o 45 procent, uvedl Cverna. Velmi dobře si vedl také index pražské burzy PX, který zpevnil o 53 procent.
Vyšší cena zlata prudce zvýšila zisky těžařských podniků, což vyvolalo růst jejich akcií. Například akcie nejcennější těžařské společnosti Newmont se zhodnotily o 168 procent, druhé největší Kinross Gold o 203 procent, zatímco akcie společnosti Gold Fields vzrostly o 193 procent.
Z evropských bank svým výkonem vyčnívala španělská Banco Santander, která je největší v Evropě a jejíž akcie si připsaly 130 procent. Následovala další španělská banka BBVA s růstem o 116 procent a italská UniCredit s růstem o 85 procent. Banky ze starého kontinentu překvapují silnými zisky a rentabilitou, k čemuž přispívají vyšší úroky a nízká míra nesplácených úvěrů. Dalším zdrojem růstu je oživení investičního bankovnictví, což podpořilo zejména německou Deutche Bank, jejíž akcie vzrostly o 98 procent.
Loni se dařilo i zbrojovkám, především těm evropským, přestože výhled na mírové řešení konfliktu na Ukrajině v posledních dnech celoroční výnos těchto akcií snižoval. Akcie německé zbrojovky Rheinmetall si loni připsaly 153 procent. Akcie Saab vzrostly o 130 procent, Leonardo o 89 procent a Thales o 67 procent. Válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém Východě, globální napětí a politické tlaky v USA donutily členské státy NATO, aby zvýšily výdaje na obranu, dodal Cverna.