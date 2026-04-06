AI v recyklaci: Čína transformuje textilní odpad v drahocenný zdroj
6. 4. 2026 – 12:21 | Magazín | Žaneta Kaczko
Textilní průmysl čelí ekologickému kolapsu, ale řešení přichází z východu. Čína investuje miliardy do automatizované recyklace, která dokáže rozebrat i ty nejsložitější směsi látek. Je to začátek konce éry „použij a vyhoď“?
Čínská textilní revoluce: Když módu z popelnic zachraňuje umělá inteligence
Čína, jakožto největší světový výrobce oblečení, stojí před obřím problémem: horami textilního odpadu. Každý rok zde skončí v koši miliony tun starých triček a kalhot, z nichž se recykluje jen zlomek. Nyní se však karta obrací. Čínské továrny začínají nasazovat umělou inteligenci (AI) a robotiku, aby proměnily textilní hřbitovy v nový zdroj surovin.
Problém, který nešel přehlížet
Tradiční recyklace textilu byla doposud "popelkou" průmyslu. Problémem je složení moderního oblečení, málokdy jde totiž o čistou bavlnu. Většinou jde o směsi vláken, zipy a knoflíky, které lidské oko a ruka nestíhají efektivně třídit. Výsledek? Většina starého šatstva skončila ve spalovnách nebo na skládkách.
Nastupují roboti s laserovým viděním
V high-tech recyklačních centrech v Číně nyní místo lidí u pásů stojí stroje vybavené hyperspektrálními senzory.
- Identifikace v mžiku: AI dokáže během sekundy rozpoznat přesné složení látky- odliší 100% bavlnu od směsi s polyesterem, což je pro další zpracování klíčové.
- Robotická chirurgie: Speciální ramena dokážou bleskově odstranit knoflíky, zipy a štítky, které dříve recyklaci znemožňovaly.
- Čistota materiálu: Díky této přesnosti vzniká surovina tak vysoké kvality, že se z ní dá utkat úplně nová látka, nikoliv jen podřadná izolace nebo výplň do autosedaček.
Od rychlé módy k cirkulární ekonomice
Čína se snaží splnit ambiciózní ekologické cíle a snížit svou závislost na dovozu surovin.
- Cíl: Do roku 2025 chce Čína recyklovat 25 % svého textilního odpadu a do roku 2030 toto číslo zvýšit na 30 %.
- Nová hodnota: Odpad už není vnímán jako břemeno, ale jako "městské naleziště" surovin.
Výzvy zůstávají: Cena a logistika
I přes nasazení AI zůstává recyklace nákladnou záležitostí. Sběr a svoz textilu v obřích čínských metropolích vyžaduje precizní logistiku. Navíc, dokud je výroba nového polyesteru z ropy levnější než jeho recyklace, bude tlak na inovace především politický a ekologický.