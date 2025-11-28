Dnes je pátek 28. listopadu 2025., Svátek má René
AI podvody míří na seniory: z pár sekund videa udělají falešného vnuka. Jak se bránit?

28. 11. 2025 – 7:45 | Zprávy | Anna Pecena

AI podvody na senioryzdroj: AI DALL-e
Digitální past je tady. Umělá inteligence umí vytvořit video, fotku i hlas, které vypadají naprosto skutečně. A podvodníci si to velmi dobře uvědomují. Senioři jsou pro ně dnes ideální terč.

Podvodníci už nepotřebují složité příběhy ani dokonalé maskování. Často jim stačí pár sekund videa z Facebooku, krátká hlasová nahrávka z rodinného přání a během chvíle vznikne falešná prosba o peníze – klidně jménem vašeho vnuka. To, co ještě nedávno působilo jako sci-fi, je realita roku 2025.

Jak podvod poznat na první pohled

AI-videa vypadají dokonale, ale pořád mají slabiny. Všímejte si hlavně těchto drobných signálů:

– Pohyb rtů nemusí přesně odpovídat řeči.

– Oči často méně mrkají nebo působí strnule.

– Zvuk bývá příliš čistý, bez běžného šumu.

– Ve videu často chybí drobná lidská gesta.

Česká policie varuje, že počet podvodů s využitím umělé inteligence rychle stoupá. Podle údajů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se počet nahlášených incidentů spojených s deepfake technologií meziročně zvýšil o více než 40 %. Skutečná čísla však mohou být vyšší – mnoho lidí podvod nenahlásí kvůli studu či obavám.

Nejčastější triky: falešný vnuk, doktor i policista

Útočníci cílí hlavně na emoce. U seniorů se nejčastěji objevují tyto scénáře:

– Video vnuka, který údajně nutně potřebuje peníze.

– Telefonát od falešného lékaře žádajícího úhradu zákroku.

– Varování od smyšleného policisty s prosbou o “ověření účtu”.

Typickým znakem podvodu je tlak na rychlé jednání. Pokud vám někdo tvrdí, že nesmíte nikomu nic říct, nebo že musíte poslat peníze okamžitě, jde téměř jistě o past.

Jak se bránit: jednoduché kroky, které fungují

Nejspolehlivější obranou je vždy ověřování. A nejlépe hned několika způsoby.

– Zavolejte příbuznému zpět na jeho skutečné číslo.

– Požádejte o fotografii s konkrétním gestem (např. zvednutá levá ruka).

– Neotvírejte podezřelé odkazy, neinstalujte neznámé aplikace.

– Neposílejte peníze na nové účty bez ověření.

– Pokud máte pochybnosti, kontaktujte banku nebo policii.

Projekt Kybertest.cz uvádí, že až 68 % seniorů už narazilo na podezřelou zprávu či video, ale jen zhruba třetina ji dokázala správně vyhodnotit. Proto je důležité o rizicích mluvit a hledat pomoc, pokud si nejste jistí.

