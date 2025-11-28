AI podvody míří na seniory: z pár sekund videa udělají falešného vnuka. Jak se bránit?
28. 11. 2025 – 7:45 | Zprávy | Anna Pecena
Digitální past je tady. Umělá inteligence umí vytvořit video, fotku i hlas, které vypadají naprosto skutečně. A podvodníci si to velmi dobře uvědomují. Senioři jsou pro ně dnes ideální terč.
Podvodníci už nepotřebují složité příběhy ani dokonalé maskování. Často jim stačí pár sekund videa z Facebooku, krátká hlasová nahrávka z rodinného přání a během chvíle vznikne falešná prosba o peníze – klidně jménem vašeho vnuka. To, co ještě nedávno působilo jako sci-fi, je realita roku 2025.
Jak podvod poznat na první pohled
AI-videa vypadají dokonale, ale pořád mají slabiny. Všímejte si hlavně těchto drobných signálů:
– Pohyb rtů nemusí přesně odpovídat řeči.
– Oči často méně mrkají nebo působí strnule.
– Zvuk bývá příliš čistý, bez běžného šumu.
– Ve videu často chybí drobná lidská gesta.
Česká policie varuje, že počet podvodů s využitím umělé inteligence rychle stoupá. Podle údajů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se počet nahlášených incidentů spojených s deepfake technologií meziročně zvýšil o více než 40 %. Skutečná čísla však mohou být vyšší – mnoho lidí podvod nenahlásí kvůli studu či obavám.
Nejčastější triky: falešný vnuk, doktor i policista
Útočníci cílí hlavně na emoce. U seniorů se nejčastěji objevují tyto scénáře:
– Video vnuka, který údajně nutně potřebuje peníze.
– Telefonát od falešného lékaře žádajícího úhradu zákroku.
– Varování od smyšleného policisty s prosbou o “ověření účtu”.
Typickým znakem podvodu je tlak na rychlé jednání. Pokud vám někdo tvrdí, že nesmíte nikomu nic říct, nebo že musíte poslat peníze okamžitě, jde téměř jistě o past.
Jak se bránit: jednoduché kroky, které fungují
Nejspolehlivější obranou je vždy ověřování. A nejlépe hned několika způsoby.
– Zavolejte příbuznému zpět na jeho skutečné číslo.
– Požádejte o fotografii s konkrétním gestem (např. zvednutá levá ruka).
– Neotvírejte podezřelé odkazy, neinstalujte neznámé aplikace.
– Neposílejte peníze na nové účty bez ověření.
– Pokud máte pochybnosti, kontaktujte banku nebo policii.
Projekt Kybertest.cz uvádí, že až 68 % seniorů už narazilo na podezřelou zprávu či video, ale jen zhruba třetina ji dokázala správně vyhodnotit. Proto je důležité o rizicích mluvit a hledat pomoc, pokud si nejste jistí.