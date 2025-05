Agáta s Ornellou na nože? Agáta Hanychová: "Kudla do zad!"

19. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

I mezi kamarádkami můžou vzniknout neshody a vypadá to, že nějakou mezi sebou právě měly i známé influencerky.

Známá influencerka Agáta Hanychová se specializuje na buzení vášní. Obchodní plán nelze než respektovat, protože zkrátka a dobře funguje. A byť už dnes nevíme přesnou částku, je stále jasné, že podcast Agáta a Ornella vydělává autorkám opravdu solidní bakšiš.

Autorkám, které kvůli dalšímu dílu budou muset překousnout jistou osobní neshodu. Všechno začalo, když si Agáta ulevila na Instagramu: „Ach jo, zase jsem uvěřila. Kudla do zad. Proč neposlouchám svého manžela a rodinu…,“

Nic bližšího sice nenapsala, ale obecenstvu tak nějak došlo, že nejspíš míří na kamarádku a spolumoderátorku podcastu Ornellu Koktovou a hned se začalo spekulovat, jestli to náhodou není kvůli tomu, že se Ornella nechala pozvat do jiného podcastu, totiž do pořadu Yeni Cao, kterou si možná pamatujete ze Survivoru.

„Má svůj nový, zcela vlastní podcast, kde cvičí jógu, se svojí maminkou vaří vietnamskou kuchyni a zve si hosty. Jelikož byla i v našem podcastu a je to moje kamarádka, tak jsem i já navštívila i ten její,“ vysvětlila Ornella, která si žádné kudly do zad v tomto ohledu není vědoma.

„Jestli máme mezi sebou nějaké rozepře nebo problémy? To nebudu komentovat, k tomu se nechci vyjadřovat,“ řekla Ornella pro Super.cz.

Ani sama Agáta se nijak zvlášť neměla do vysvětlování, což je zrovna u ní docela vzácný úkaz vzhledem k tomu, že nemá problém propálit na veřejnost všechno od vztahů, intimity až po potraty. Tentokrát jí ale nebylo dvakrát do řeči.

„Někdo mě hrozně na*ral. Není to poprvé, kdy mě někdo na*ral. Jsem na*raná a proto tam byl takový post. Stačí? Na svůj Instagram můžu dávat, co chci. Říkám vám skoro vše, ale některé věci s vámi řešit nechci... Prostě se mě některé věci dotkly,“ prohlásila nakonec.

„Možná se to sešlo všechno se vším. Přijde mi, že se na mě spousta lidí přiživuje. Spousta lidí nebyla aktivních na Instagramu a měli málo sledujících. Dominika Mesarošová. Ornella měla také o dost méně sledujících. Všem dost pomáhám a občas mě to na*ere,“ ulevila si Agáta, která má evidentně pocit, že na její popularitě ostatní spíš parazitují.

Ornellina účast v jiném podcastu je ale prý úplně v pořádku: „Mě podcast nějaké soutěžící v reality show neohrožuje a ani nezajímá. Já chodím také do jiných podcastů. To nebylo vůbec kvůli podcastu, to je mi jedno. Něco se mě dotklo, více se k tomu vracet nebudu. V podcastu pokračujeme, v pondělí jdeme točit,“ uzavřela.